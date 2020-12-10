«النجاة الخيرية»: حلقات مسائية «عن بُعد»

وطن النهار

قال رئيس قسم الحلقات بإدارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية ورتل التابعة لجمعية النجاة الخيرية الشيخ عمر الكندري: لدينا اهتمام خاص بالحلقات المسائية الخاصة بحفظ القرآن الكريم، حيث إننا نرحب من خلالها بجميع شرائح المجتمع وكل أفراد الأسرة طوال أيام الأسبوع والتي تتم هذه الفترة عن بعد نظراً للظروف الصحية الحالية. موضحا أنها مقسمة إلى «حلقات الكتاب» وهي أول مرحلة لتعلم القرآن الكريم وتهدف الى إتقان الطفل لقراءة اللغة العربية وقراءة رسم المصحف الكريم والانتقال من التلقين إلى الحفظ مع القراءة ليكون أكثر تثبيتاً و شريحتنا المرحلة العمرية من 4 سنوات الى 7 سنوات. مبينا أن من أهم مخرجات حلقات الكتاب أن يحسن الطفل القراءة والكتابة، وإجادة كتابة الكلمات القرآنية بالرسم العثماني والرسم الإملائي للمصحف، وأن يكون متقنًا لحفظه جزء عمَّ مستحضرًا له. ونغرس في نفوس الأطفال ضرورة مطابقة ما تعلمه من الآداب الإسلامية في واقعه الحياتي وفي تعاملاته اليومية مع الجميع. ونساعد الطالب في حفظ الأحاديث والأذكار ومراجعتها الذي تعلمها. وجعل المشارك دائما لسانه رطبًا بذكر الله تعالى.