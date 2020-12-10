الكويت شاركت في «نجوم العلوم» بالدوحة

وطن النهار

أشادت مديرة برامج التعليم في مركز الابتكار بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ضحى الأدغم بالمشاركات المتميزة للمبتكرين الكويتيين في برنامج (نجوم العلوم) الذي تنظمه الواحة سنويا وبالإنجازات التي حققوها في ذلك البرنامج العالمي.

وقالت الأدغم في لقاء مع (كونا) بمناسبة فتح باب التسجيل للنسخة الـ13 من البرنامج إن المبتكرين الكويتيين الشباب سجلوا حضورا متميزا في المواسم الـ12 السابقة للبرنامج مشيرة الى مشاركة 11 مبتكرا كويتيا فيها.

وأضافت الأدغم المسؤولة أيضا عن برامج ومبادرات بناء عقلية الابتكار التعليمية في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أن عددا من المتسابقين الكويتيين حققوا إنجازات رائعة في البرنامج وتبوأوا المراكز الأولى ومنهم صادق قاسم واحمد نبيل وجنان الشهاب.

وأوضحت ان واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تتعاون في ذلك البرنامج مع عدة مؤسسات علمية في الكويت كالنادي العلمي الكويتي ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وجامعات حكومية وخاصة بالإضافة الى أشخاص ناشطين في المجال العلمي وريادة الأعمال وذلك لاستقطاب وتحفيز المشتركين من الكويت.

وعن كيفية اختيار المتسابقين قالت الادغم إن هناك فريقا من الخبراء يقيم طلبات الاشتراك المقدمة عبر الإنترنت ويختار أفضلها وفقا لمعايير محددة ثم تتم دعوة أصحاب الطلبات المختارة من الوطن العربي لعرض أفكارهم أمام جمهور من الخريجين والمرشحين الجدد للبرنامج ومناقشتها بعد ذلك مع لجنة التحكيم.وردا على سؤال حول مساهمة البرنامج في تسويق الاختراعات الفائزة بجوائزه أفادت الادغم ان البرنامج يسعى الى تنمية وتعزيز عقلية الابتكار لدى الشباب العربي ويشجع الشباب على مواصلة تطوير ابتكاراتهم وتسويقها مضيفة ان الابتكارات المتميزة التي تستوفي جميع شروط برامج الدعم تحصل على فرص احتضان و تمويل واستثمار.

