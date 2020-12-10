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وطن النهار

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باسل الصباح تفقَّد «صالة الاستقبال» في أرض المعارض

حملة التطعيم تبدأ بلقاح «BNT162» أولاً


تفقد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح احدى الصالات التي يجرى تجهيزها في أرض المعارض الدولي استعدادا لحملة التطعيم الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» والمقرر أن تبدأ أولى مراحلها مع وصول لقاح BNT162 إلى البلاد.
ورافق الوزير خلال جولته التفقدية امس الأربعاء وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا والوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة م. عبدالعزيز الطشة والوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة د. بثينة المضف والوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع م. إبراهيم النهام وعدد من قيادات الوزارة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في نوفمبر الماضي أن لقاح BNT162 المحتمل والقائم على الحمض الريبي النووي الناقل للوقاية من مرض «كوفيد- 19» سيصل إلى البلاد نهاية العام الحالي وسيكون خاضعا لموافقة الجهات التنظيمية المحلية.


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