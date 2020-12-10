الشمري: أعيش حياة طبيعية كأي إنسان آخر

وطن النهار

بعد مرور عام كامل على عملية زراعة اول قلب لمريض تكللت بالنجاح وفي الذكرى السنوية الأولى لهذا الانجاز الطبي الذي تم بأيادٍ كويتية بمركز سلمان الدبوس لأمراض القلب فى مستشفى العدان اثبت فيها الأطباء الكويتيون انهم قادرون على صنع الانجازات الطبية التي تضاهي نظيراتها العالمية.

من ناحيته قال علي الشمري صاحب عملية زراعة القلب في تصريح مماثل انه يعيش حياة طبيعية كأي انسان آخر ولا يشعر بأنه مختلف عن الآخرين، معربا عن شكره وامتنانه لكل الفريق الطبي الذي شارك في عملية زراعة القلب.

واضاف الشمري انه يمارس بعض الرياضات الخفيفة وهو مصمم على الرجوع الى لياقته قبل الاصابة بهذا المرض، مبينا انه اصيب بفيروس كورونا المستجد منذ فترة وتعافى تماما من هذا المرض.

وعلى صعيد متصل توجه الفريق الطبي الذي اجرى العملية بالشكر الى وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ووكيل وزارة الصحة د. رضا مصطفى على جهودهما التي تتمثل بامداد وزارة الصحة بكل التقنيات الحديثة التي تحتاجها لخدمة المرضى وانقاذ حياتهم.

في هذا السياق قال رئيس قسم جراحة القلب في مركز سلمان الدبوس لأمراض القلب البروفيسور رياض الطرزي لـ«كونا» ان المريض الآن وبعد مرور عام كامل على عملية زراعة القلب يتمتع بصحة جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي.

وأضاف الطرزي ان المريض كان قد نقل الينا من مستشفى الجهراء بتاريخ 12/11/2019 شاكيا من ضعف عضلة القلب الحاد وتوقف في القلب مستمر فاحتاج الى صعقات كهربائية متعددة مبينا انه احتاج كذلك الى ادوية مساندة وتركيب جهاز «ECMO» لمساندة الدورة الدموية.

وذكر ان المريض «كان محددا له تركيب قلب صناعي ولكن قبل التجهيز لعملية القلب الصناعي راجعنا مركز حمد العيسى لزراعة الأعضاء وعرفنا ان هناك قلبا يتطابق في مواصفاته مع المريض».

واشار الطرزي الى ان المستشفى وقتها كان يجهز من خلال تشكيل لجنة لزراعة القلب في غضون 6 اشهر «الا اننا سارعنا لانقاذ حياة هذا المريض وبالتعاون مع فريق الماني جهزنا كل شيء للعملية التي تمت بنجاح».

واوضح ان هذا النوع من العمليات يحتاج الى غرفتي عمليات واحدة منهما لاستئصال القلب والأخرى لزراعته موضحا ان العملية استمرت ثلاث ساعات متواصلة تحسن بعدها المريض بعد متابعة دقيقة حتى غادر المستشفى. وافاد الطرزي ان السواعد الكويتية تطمح الى جعل الكويت مركزا لزراعة القلب للمرضى الكويتيين مبينا ان هناك عمليات زراعة اخرى ناجحة بالكويت مثل زراعة الكلى والكبد اذ قام الفريق الطبي حتى الآن بتركيب 3 قلوب صناعية ونحو 40 مضخة قلب صناعي.

