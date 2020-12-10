«الطيران المدني»: السماح للعاملين في «الصحة» بدخول البلاد

وطن النهار

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني تعميما إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي بالسماح لجميع العاملين بوزارة الصحة ممن لديهم إقامة سارية او حاملي سمات الدخول الصالحة، للسفر الى دولة الكويت بالرحلات المباشرة أو الترانزيت.

وأوضح نائب مدير عام شؤون مطار الكويت الدولي م. صالح الفداغي بأنه سيتم السماح للركاب من لديهم صلة قرابة من الدرجة الأولى (زوج - زوجة - أبناء أو التحاق بعائل لأحد العاملين في وزارة الصحة للسفر الى الكويت بالرحلات المباشرة او الترانزيت شريطة أن تكون لديه إقامة سارية او سمة دخول صالحة.

وطالب الفداغي باستخدام تطبيق «هويتي» في المنافذ والمطارات، كما الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية المعمول بها في وزارة الصحة بهذا الخصوص لجميع الفئات المذكورة أعلاه.

