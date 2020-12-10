الحربي: لا إقصاء للتعليم التقليدي.. «الرقمي» مكملٌ له

وطن النهار

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي

د. سعود الحربي ضرورة مواكبة ركب التطور التكنولوجي والرقمي كوسيلة لنشر العلم والمعرفة في مختلف المراحل التعليمية.

وقال الحربي في افتتاح أمانة لجنة مسؤولي التعليم الإلكتروني في جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الـ 17 ان «مواكبة هذا التطور التكنولوجي لا يعني اقصاء التعليم التقليدي بل يجب ان يكون مكملا له».

واضاف ان تشكيل لجنة التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني في مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون تحت مظلة جامعة الكويت يعد تنفيذا لقرار لجنة الرؤساء المنعقد في جامعة البحرين سنة 2000 ومن مهامها اقتراح الخطط والسياسات والبرامج والمشاريع الهادفة التي تدعم مسيرة العمل المشترك في مجال التعليم الالكتروني. وبين ان من ابرز مهام اللجنة العمل على بناء وتطوير النظم والشبكات والاجراءات الاكاديمية والتقنية المتبعة في مجال تطبيق التعليم الإلكتروني بما يجعل مؤسسات التعليم العالي أكثر استجابة وتلبية لاحتياجات التنمية والتطورات العلمية والعالمية في هذا المجال.

واشار الى ان ما اتخذته معظم الحكومات من اجراءات وتدابير احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حيث اتجهت دول مجلس التعاون الى التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد حرصا منها على صحة ابنائها الدارسين ولكي تسير عجلة العلم والمعرفة دون توقف.

وأكد انه سيتم خلال هذا الاجتماع العمل من أجل التوصل الى وضع الخطط وتطوير السياسات واقتراح البرامج المشتركة التي ستعين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في تحديد التوجهات واختيار البرامج والمشاريع في مجال التعليم الالكتروني والعمل على بلورة خطة مشتركة لعمل اللجنة مستقبلا. ومن جانبه، رحب مدير جامعة الكويت بالانابة الدكتور فايز الظفيري في كلمة مماثلة بالحضور ومشاركة اعضاء لجنة مسؤولي التعليم الالكتروني بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون والذي يعقد للمرة الاولى عبر المنصة الالكترونية مؤكدا ان انعقاد هذا الاجتماع يأتي في فترة ممكن وصفها بالحرجة في تاريخ التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد.

