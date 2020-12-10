الخبيزي: تعاون ثنائي مع «الأوروبي» لمكافحة الإرهاب

أول النهار

اشاد مساعد وزير الخارجية لشؤون اوروبا وليد الخبيزي بمتانة العلاقات بين الكويت والاتحاد الأوروبي وتناميها المستمر، والذي توج بافتتاح بعثة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد خلال عام 2019، وكذلك الاشارة الى توافق الجانبين بالرؤى حيال القضايا الدولية والاقليمية، بالاضافة الى تعاون الجانبين في تنظيم المحافل والمؤتمرات الدولية الرامية الى تحسين الأوضاع الانسانية في المنطقة.

واكد الخبيزي اثناء انعقاد الجولة السادسة من المشاورات السياسية بين الكويت وهولندا على متانة العلاقات المتمـيزة التـي تربط الكويت ومملكة هولندا الصديقة والممتدة لأكثر من 56 عاماً.

وتناول الجانبان سبل تعزير التعاون الثنائي في المجال الصحي والأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري والاستثماري، وأعربا عن تطلعهما في تعزيز حجم التبادل التجاري البالغ 370.500 يورو في عام 2019، وبما يعكس العلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين، وتم التأكيد على اهمية دور القطاع الخاص ورجال الاعمال في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وأعرب الجانبان عن تطلعهما لتبادل الزيارات بين ممثلي القطاع الخاص، بالاضافة الى الرغبة نحو اقامة منتدى اقتصادي تجاري في الكويت، يجمع الشركات الكويتية والهولندية، وذلك لمناقشة السبل الكفيلة بتسهيل دخول الشركات الهولندية للاستثمار بالكويت. كما اثنى الجانبان على مستوى التعاون العسكري بين البلدين، وعبرا عن ارتياحهما لمستوى التعاون الثنائي في مجال مكافحة الارهاب.

وبحث الجانبان آخر التطورات التي تشهدها الساحتان الاقليمية والدولية، واستعرض السفير الخبيزي مواقف الكويت حيال المستجدات الطارئة على المشهد السياسي في المنطقة.

وأكد الجانبان عن تطلعهما لمتابعة نتائج هذا الاجتماع، واستعراض النتائج خلال جولة المشاورات السياسية السابعة المقبلة التي من المفترض ان تعقد في لاهاي العام القادم.

