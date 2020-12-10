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أول النهار

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رئيس الأركان التقى مستشار وزير الدفاع البريطاني


بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصباح مع مستشار وزير الدفاع الأول لشؤون الشرق الأوسط لدى المملكة المتحدة الفريق جون لورمير والوفد المرافق له التعاون المشترك وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحافي ان اللقاء بين الجانبين تطرق الى مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك ولاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد الناصر والفريق طيار مارتن سامبسون وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.


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