سفير بنغلاديش: تعزيز وزيادة الاستثمارات الكويتية

أول النهار

اكد السفير البنغالي لدى البلاد اللواء ام. دي. عشيق الزمان عمق العلاقات الكويتية البغالية وسعيه للتعاون مع السلطات الكويتية والقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات الكويتية في بلاده وزيادتها.

وقال زمان في تصريح لـ«النهار» ان بلاده تعتبر واحدة من اسرع الاقتصادات نموا في العالم، مشيرا الى تقرير حديث لشركة PwC، احد المراجعين الاقتصاديين المعروفين، يؤكد ان بنغلاديش ستحتل المرتبة 23 في قائمة اكبر الاقتصادات العالمية بحلول عام 2050، وقد يتمكن المستثمرون الأذكياء وبعيدو النظر والمتطلعون الى المستقبل من اغتنام هذه الفرصة الفريدة كميزة للاستثمار في بنغلاديش، حيث سياساتها الصديقة للأعمال، والموقع الجغرافي المناسب، والقوى العاملة الماهرة بأجور زهيدة هي المقومات الأساسية لجذب رواد الأعمال، كما تغطي مجالات الاستثمار المحتملة في بنغلاديش مجموعة واسعة من الفرص، وكنوع من التسهيل للمستثمر المحتمل، لاسيما ان هناك هيئة تنمية الاستثمار البنغلاديشية (BIDA)، وهي هيئة حكومية مسؤولة عن تشجيع وتسهيل الاستثمار في بنغلاديش للحصول على المعلومات ذات الصلة، ويمكن زيارة الموقع الالكتروني http://bida.gov.bd، حيث يقتصر هنا القاء الضوء على عدد قليل فقط من القطاعات.

واوضح ان بنغلاديش هي واحدة من اكبر خمس مصدرين عالميين للمنتجات الطازجة، حيث جلبت الدولة 909 ملايين دولار اميركي، بزيادة 35 في المئة عن السنة المالية 2018، من خلال تصدير المنتجات ذات الصلة بالأغذية، كما تدعم وفرة الموارد الطبيعية مجموعة من فرص الاستثمار المربحة للغاية في القطاع الزراعي، وتوفر الأراضي الخصبة للغاية فرصاً ممتازة للمستثمرين الذين يسعون الى التصدير او تلبية الطلب المحلي المتزايد بسرعة على المنتجات الزراعية.

اما في قطاع الملابس والمنسوجات، فان المصانع البنغلاديشية تصمم وتنتج منتجات للعلامات التجارية الرائدة في العالم، وتعتبر بنغلاديش ثاني اكبر مصدر عالمي للملابس الجاهزة بعد الصين، حيث زادت صادرات المنسوجات والملابس (T&A) في السنوات الخمس الماضية من 25.49 مليار دولار اميركي في عام 2015 الى 34.13 مليار دولار اميركي في عام 2019. ويوفر هذا القطاع سريع النمو ميزة تنافسية فريدة تدعم التوسع المربح في الأسواق الاستراتيجية الجديدة. الاتجاه المتزايد في قطاع T&A يعني ان بنغلاديش في وضع مثالي لجذب المستثمرين الأجانب، حيث يوجد 4500 مصنع ملابس عاملة في بنغلاديش حالياً.

واشار الى ان بلاده تولي اهمية خاصة بقطاع اعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الأعمال المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في بنغلاديش قطاعاً حيوياً تدعمه ثقافة متحمسة وحكومة ملتزمة بتوفير مناخ ملائم للأعمال التجارية لجميع المستثمرين، كما افاد البنك الدولي ان صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بنغلاديش بلغت 5.25 ملايين دولار اميركي في عام 2017. وتزدهر 800 شركة لتكنولوجيا المعلومات الآن في البلاد وتستحوذ على حصة من الأسواق الدولية، ولجذب المستثمرين، انشأت حكومة بنغلاديش هيئة منتزه التكنولوجيا الفائقة في بنغلاديش، وهي مكرسة لانشاء وادارة وتشغيل مجمعات اعمال التكنولوجيا في جميع انحاء البلاد. مستطردا: حديقة التكنولوجيا الفائقة مليئة بالفرص للاستثمار في صناعة التكنولوجيا الفائقة وتعزيز الأعمال التجارية التي تعتمد على المعرفة وتكنولوجيا المعلومات القائمة على رأس المال، وتكنولوجيا البرمجيات، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة الخضراء والتكنولوجية المتجددة، وأجهزة تكنولوجيا المعلومات / الخدمات المميكنة، والبحث والتطوير.... الخ، هي مجالات الاستثمار الرئيسة في صناعة التكنولوجيا الفائقة في بنغلاديش، فضلا عن اهتمامها بقطاع الأدوية حيث من المتوقع في بنغلاديش ان تتجاوز فرص تصدير المستحضرات الصيدلانية 450 مليون دولار اميركي بحلول عام 2025، حيث ستنتج بنغلاديش نظام برمجة التطبيقات الصيدلانية الخاصة بها ما يؤدي الى فرصة للتصدير العالمي لتتجاوز 6 مليارات دولار اميركي بحلول عام 2025. بعد تلبية 98 في المئة من الطلب المحلي، بنغلاديش تقوم حالياً بتصدير منتجات الأدوية الى 147 دولة عبر اربع قارات، بما في ذلك الأسواق شديدة التنظيم في الاتحاد الأوروبي وأستراليا، حيث تسمح اتفاقية تريبس لمنظمة التجارة العالمية لبنغلاديش باجراء هندسة عكسية للأدوية الجنيسة الحاصلة على براءة اختراع حتى عام 2033 لبيعها محلياً وتصديرها الى الأسواق في جميع انحاء العالم، كما قام مصنعو المستحضرات الصيدلانية باستثمارات كبيرة في مرافق التصنيع الحديثة الخاصة بهم وتم اعتماد العديد من الشركات من قبل الهيئات التنظيمية العالمية الرائدة بما في ذلك ادارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، الى جانب الاعتماد من قبل السلطات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا والامارات العربية المتحدة ومجلس التعاون الخليجي وأستراليا وتايوان لتصدير الأصناف.

