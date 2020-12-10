40 نائباً يرشحون الحميدي لرئاسة المجلس

الأولى

خشية من تكرار سيناريو الاجتماع النيابي في 2016، اعلن 40 نائبا موقفهم الرسمي «علانية» من اختيار النائب بدر الحميدي مرشحا لهم في انتخابات رئاسة مجلس الأمة.

وحسم 37 نائبا اجتمعوا امس في ديوانية النائب د. عبدالكريم الكندري قراراهم بتزكية الحميدي لخوض انتخابات «الثلاثاء المقبل» بالاضافة الى انضمام ثلاثة لم يحضروا هم يوسف الغريب وسلمان الحليلة وعبدالله المضف ليصل العدد الى 40 نائبا اعلنوا تأييدهم قرار «الاغلبية» عبر حساباتهم الرسمية في «تويتر»، في الوقت الذي لم يعلن فيه مرزوق الغانم حتى الآن ترشحه للمنصب.

وكان النائب عبدالكريم الكندري قد اعلن اسماء النواب الذين اتفقوا على التصويت لبدر الحميدي بعد الاجتماع، وربما يزداد هذا العدد نائبا آخر هو يوسف الفضالة الذي ألمح الى تصويته للحميدي في منصب الرئاسة على الرغم من عدم حضوره الاجتماع. (طالع ص 04)

من جانبه قال النائب عبدالكريم الكندري: نحن في وطن يتراجع ومواطن يتألم ومؤسسات تنهار، والعهد الجديد يكون باعادة هذه المكونات الى الحياة عن طريق قراءة الحكومة لنتائج الانتخابات واعادة الحياة للبرلمان ليقوم بدوره وأخذ قرارات فعلية لمواجهة الفساد، لذلك انا ملتزم بتزكية بدر الحميدي مرشحا لرئاسة مجلس الأمة.

واضاف: ان ضمانات التصويت في الرئاسة لبدر الحميدي والتوافق على منصب نائب الرئيس ومناصب مكتب المجلس مازالت تحت النقاش في اللجنة التنسيقية.

ولضمان عدم اعادة سيناريو ما حدث في انتخابات الرئاسة في المجلس السابق من عدم وفاء بعض النواب بالتصويت للمرشح المتفق عليه اعلن الكندري ان النواب سيقومون باعلان ترشيح الحميدي عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الصدد قال النائب شعيب المويزري «كلي ثقة بأن من حضر الاجتماع اليوم «أمس» سيصوت لبدر الحميدي».

وأعلن النائب بدر الداهوم ان صوته سيكون لبدر الحميدي وان النائبين سلمان الحليلة ويوسف الغريب اتصلا به وأعلنا انهما مع ما جاء بالاجتماع وبذلك يصل العدد الى اربعين نائبا ويكون موضوع الرئاسة يقينا قد حسم بهذا العدد فيما اعلن النائب د. حمود مبرك العازمي تأييده للحميدي عبر تغريدة له في «تويتر».

من جهته قال النائب محمد الحويلة اتفقنا على تزكية بدر الحميدي كمرشح للرئاسة، فيما قال النائب ثامر السويط ان ارادة الشعب تعلو ولا يعلو عليها وبدر الحميدي خيارنا وهذا اول الطريق وليس آخره. وقال النائب مبارك الخجمة: لن نحيد عن هذا الاحتيار والله على ما اقول شهيد.

بينما قال النائب سعود بوصليب ان صوتي سيكون لبدر الحميدي وانا مؤيد لعلانية التصويت بالرئاسة واطالب الحكومة بأن تمتنع عن التصويت.

وقال النائب مرزوق الخليفة ان تغيير الرئاسة كان ولا يزال مطلبا شعبيا، والتزاما باتفاق النواب اعلن ان صوتي سيكون للاخ بدر الحميدي، في حين أكد النائب عبدالله المضف انه لا خيار لنا سوى تلبية نداء الوطن ولا خيار لنا الا باتفاق نيابي يعكس متطلبات الشعب المتعطش الى التغيير والاصلاح وطي صفحة المشهد السياسي السيئ من تاريخنا بلا عودة، وعلى نواب الأمة قراءة الرسالة الشعبية جيدا، رفعت الأقلام وجفت الصحف.

من جهته اعلن النائب يوسف الغريب الالتزام بما جاء في الاجتماع وقال «صوتي سيكون لبدر الحميدي».

من جانبه قال النائب خالد العنزي «ايمانا مني بأن رئاسة المجلس هي اولى محطات الاصلاح وبعد التعهدات التي قطعها بدر الحميدي بتغيير النهج السابق وعدم مصادرة حق النائب الرقابي والتشريعي اعلن التصويت للاخ بدر الحميدي برئاسة المجلس. من جهته قال النائب مهلهل المضف انه تم الاتفاق على أن يكون بدر الحميدي خيار المجتمعين الوحيد لرئاسة مجلس الأمة وهو اتفاق مسؤول، وعليه اعلن ان صوتي سيكون للاخ بدر الحميدي، وعلى الحكومة احترام الارادة الشعبية لان غير ذلك هو استفزاز للمجلس وعدم احترام لارادة المواطنين.

وأكد النائب مبارك الحجرف ثقته بأن منصب نائب الرئيس أيا كان النقاش والتنسيق حوله لن يلقي باثار سلبية على التزام النواب في التصويت لصالح رئاسة بدر الحميدي. واضاف: «الخاسر الأكبر هو من يقف ضد الشعب، التزامي بالتصويت للأخ بدر الحميدي للرئاسة هو مبدأ بالانحياز للارادة الشعبية وأدعو رئيس الوزراء الا يتحمل تركة غيره ويترك للأمة اختيار رئيسها من دون تدخل الحكومة». من جهته اعتبر النائب بدر الملا ان الاتفاق النيابي من غالبية النواب على مرشح للرئاسة انعكاس واضح لارادة التغيير الشعبية التي عبرت عنها صناديق الانتخاب.

من جانبه اعرب النائب عبدالعزيز الصقعبي عن سعادته بالتوافق النيابي على بدر الحميدي كمرشح للرئاسة، واكد ضرورة وضع قضايا واولويات لاعطاء رسالة ايجابية للشعب، وهي امور ستبحثها اللجنة التنسيقية وفق مبدأ تأجيل المختلف عليه والتوافق على 5 قضايا رئيسة لانجازها باسرع وقت ممكن من عمر المجلس، كما ستبحث تنسيق موقف النواب تجاه منصب نائب الرئيس وترتيب الترشح للجان من اجل ترجمة الاولويات، لافتا الى ان كل نائب سيقدم اولوياته للتنسيقية وانه قدم تعديلا لقانون الانتخاب وقانون العفو والقوانين المتعلقة بالحريات.

من جهته قال النائب اسامة الشاهين ان الحميدي جاءنا بثوب نظيف واكد لنا انه سيكون رئيسا محايدا وسيلتزم بالدستور واللائحة، وأعلن الشاهين انه سيترشح لمنصب امانة السر.

وأكد النائب صيفي الصيفي ان الاجتماع يمثل رغبة شعبية في تغيير رئاسة المجلس، كاشفا انه قدم اقتراحا بتشكيل وفد نيابي للقاء القيادة السياسية ونقل هذه الرغبة الشعبية وتوصيل رسالة مفادها اننا اتينا للتعاون ولدينا اولويات.

من جانبه قال النائب محمد الساير ان الشعب عبر عن رغبته بالتغيير ويجب علينا ان نترجم هذه الارادة في صندوق الرئاسة، ولأن الأمة مصدر السلطات اعلن تزكية بدر الحميدي رئيسا لمجلس الأمة. بدوره قال النائب عبدالله الطريجي اعلن التزامي بالاتفاق والتصويت لصالح بدر الحميدي كرئيس لمجلس الأمة سائلا الباري عز وجل ان ينفع بهذا الاتفاق الشعب الكويتي.

من ناحيته، قال النائب مبارك العرو: رئاسة المجلس عليها ان تعود لدورها الاعتيادي بالحيادية في ادارة الجلسات، ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، وأرى انه آن الأوان لرئاسة جديدة تضع ذلك كله محل التطبيق، ولذلك اعلن التزامي بالتصويت للنائب بدر الحميدي في منصب رئاسة مجلس الأمة.

من جانبه، أعلن النائب حمدان العازمي انه ملتزم بتزكية النائب بدر الحميدي مرشحاً لرئاسة مجلس الأمة.

و قال النائب حسن جوهر: احتراماً للرسالة الشعبية الواضحة التي وجهها الناخبون في جميع الدوائر. وانطلاقاً من ضرورة اصلاح نهج رئاسة مجلس الأمة لتحقيق اولوياتنا الوطنية وفي مقدمتها المصالحة الوطنية، فتح ملفات الفساد، صون الحريات العامة، الحفاظ على الهوية الكويتية، فانني اعلن عن دعمي للأخ بدر الحميدي.

من جهته قال النائب أحمد مطيع: بعد حضور الاجتماع الثاني في ديوان د. عبدالكريم الكندري تم الاتفاق على تزكية بدرالحميدي لخوض انتخابات رئاسة المجلس وسيكون صوتي في الرئاسة له تحقيقا لرغبة الشعب وحرصا على مصلحة الكويت.

من جهته، قال النائب هشام الصالح: احترم ارادة الشعب ومخرجاته ورغبته في التغيير، وعليه ووفقا للاتفاق فان موقفي من الرئاسة مع بدر الحميدي، واطالب بضرورة حسم باقي الملفات المتعلقة بالعفو وعودة الجناسي بحيث يشمل الجميع.. ووجوب صون الحريات العامة.

النواب الحضور

عبدالكريم الكندري، مبارك الحجرف، بدر الداهوم، حمد المطر، عبدالعزيز الصقعبي، بدر الحميدي، مرزوق الخليفة، عيسى الكندري، عبدالله الطريجي، محمد الحويلة، خالد مونس، سعود بو صليب، شعيب المويزري، مبارك بن خجمة، مساعد العارضي، بدر الملا، صيفي الصيفي، فرز الديحاني، صالح الشلاحي، اسامة الشاهين، ثامر السويط، فايز الجمهور، خالد عايد، حمد روح الدين، مبارك العرو، حمدان العازمي، محمد المطير، اسامة المناور، مهلهل المضف، مهند الساير، عبدالله المضف، حسن جوهر، فارس العتيبي، ناصر الدوسري، محمد الراجحي، هشام الصالح، واحمد مطيع.

المعلنون عبر «تويتر»

يوسف الغريب، سلمان الحليلة، د. حمود مبرك العازمي.

