33 مليار دولار تحتاجها الكويت لسد العجز

الأولى

كشفت مصادر موثوقة لـ «النهار» ان جهات دولية طالبت الكويت بسرعة حسم مصير قانون الدين العام لمعالجة العجز المالي، وذلك في ظل توقعات بارتفاع متزايد في الفوائد، على وقع التوصل للقاح «كورونا»، وحدوث انتعاش تدريجي في اسواق المال العالمية.(طالع ص08)

وقدرت المصادر الفوائد التي يمكن ان تدفعها الكويت في حال الاقتراض من الأسواق الدولية والمحلية حال ارتفاع معدلات الفائدة، بحدود مليار دولار، صعوداً من 400 مليون متوقعة حالياً.

وبينت ان الحكومة قد تلجأ في بداية الأمر الى اقتراض ما يقارب من 10 مليارات دينار(33 مليار دولار)، بواقع 5 مليارات دينار من الداخل و5 مليارات من الخارج، وذلك في حال مضي الحكومة في قرار الاقتراض من الخارج. وعملياً تحتاج الحكومة الى اقتراض اجمالي يصل الى 20 مليار دينار ما يعادل 65 مليار دولار.

وقالت المصادر، ان الوصول الى طريق مسدود بين المجلس الأسبق والحكومة السابقة بشأن اقرار قانون الدين العام، افقد الكويت فرصة بوصول اسعار الفائدة لمستويات متدنية للغاية، وأفقد الكويت ميزة التفاوض بشروط ميسرة.

جدير بالذكر ان البيانات المالية افصحت عن تحقيق الكويت عجزا فعليا قدره مليارا دينار في 6 اشهر الأولى من العام المالي الحالي 2020/2021، مع تراجع كبير في الايرادات النفطية المحصلة خلال تلك الفترة.