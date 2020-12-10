14.7 مليار دينار الأصول الاحتياطية للدولة

الأولى

كشفت بيانات رسمية، عن ارتفاع قيمة الاحتياطي الأجنبي لدولة الكويت خلال شهر اكتوبر 2020 بنسبة 24.92 % على اساس سنوي، وذلك وفق الاحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، حيث سجلت الأصول الاحتياطية للكويت بنهاية اكتوبر 14.74 مليار دينار مقارنة بـ11.80 مليار دينار في اكتوبر 2019.

وعلى اساس شهري، نما الاحتياطي الأجنبي للكويت للشهر الثالث على التوالي بنسبة 0.61 في المئة، علماً بأنه كان يبلغ في سبتمبر 2020 نحو 14.65 مليار دينار.

ويأتي ارتفاع الاحتياطي مع اتجاه الكويت الى اصول الصندوق السيادي خلال العام الحالي لتدعيم مركزها واحتياطاتها، وتعويض تراجع ايرادات الدولة النفطية نتيجة لهبوط الطلب على النفط وتراجع الأسعار جراء تفشي فيروس كورونا، ومخاوف الركود الاقتصادي. من جهة اخرى، ارتفع حجم السيولة المحلية في الكويت بختام شهر اكتوبر 2020 بنسبة 5.94% سنوياً.

وسجلت السيولة المحلية في القطاع المصرفي الكويتي عرض النقد 2 خلال اكتوبر الماضي 40.49 مليار دينار مقابل 38.22 مليار دينار في الشهر المقابل من 2019.