أبوظبي تقرر «العودة الكاملة» للحياة الطبيعية

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أبوظبي- الوكالات: قررت امارة ابوظبي امس العودة الكاملة الى الحياة الطبيعية في غضون اسبوعين بعد تراجع معدلات الاصابة بوباء كورونا فيما سجلت وزارة الصحة الاماراتية رسمياً لقاح شركة سينوفارم الصينية بعد ان حقق فاعلية وقائية بنسبة 86% في خطوة مهمة نحو التصدي للجائحة في الدولة.

وفي تطور مهم اعلن المكتب الاعلامي لحكومة ابوظبي، امس استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية في الامارة خلال اسبوعين. وقال المكتب الاعلامي في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر ان هذا القرار يأتي بعد النجاحات المحققة من خلال تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والمحافظة على تدني نسبة حالات الاصابة المؤكدة.

ولفت الى ان لجنة ادارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في امارة ابوظبي بدأت العمل مع الجهات المحلية لاستئناف كل الأنشطة خلال اسبوعين.

وشدد المكتب الاعلامي لحكومة ابوظبي على ان استئناف النشاطات سيترافق مع تعزيز الاجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس المسبب لمرض كوفيد- 19، وذلك للمحافظة على جميع المكتسبات الصحية المحققة. وأكدت لجنة جائحة كورونا في الامارة مواصلة الجهود المبذولة لاحتواء انتشار الفيروس، بما فيها برامج التقصي النشط وحملات الفحوص المختلفة، والجهود الانسانية التي دعمت استقرار المجتمع بجميع فئاته.

في غضون ذلك اعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الامارات عن تسجيل اللقاح للفيروس غير النشط ضد كوفيد -19 رسمياً في الدولة الخاص بمعهد بيجين للمنتجات البيولوجية، وذلك في خطوة مهمة نحو التصدي لجائحة كورونا في الدولة بعد ثبوت فاعليته بنسبة 86%.

وأتى قرار تسجيل اللقاح استجابة لطلب شركة سينوفارم سي ان بي جي الصينية. ويعبر هذا القرار عن ثقة السلطات الصحية الاماراتية في سلامة وفعالية هذا اللقاح. وقامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة ابوظبي بمراجعة النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي اجرتها شركة سينوفارم سي ان بي جي، حيث اظهرت تلك النتائج فعالية بنسبة 86% ضد الاصابة بفيروس كوفيد- 19.