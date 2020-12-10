كرة القدم تهزم العنصرية

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انتصرت كرة القدم على العنصرية في موقف لافت شهدته مباراة باريس سان جرمان الفرنسي وضيفه باشاك شهير التركي أول من أمس ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال والتي توقفت بعد خروج لاعبي الفريقين احتجاجا على الفاظ عنصرية تفوه بها الحكم الروماني الرابع. وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 14 دقيقة، عندما بدأ أعضاء الجهاز الفني للفريق التركي يقولون: «لقد قال زنجي» في إشارة إلى الحكم الرابع الروماني سيباستيان كولتيسكو الذي وجه كلامه للكاميروني بيار ويبو مساعد مدرب الفريق التركي. وتعقدت الامور مع قرار حكم المباراة أوفيديو هاتيغان باشهار البطاقة الحمراء في الدقيقة 16 لويبو بسبب احتجاجه على قرار التحكيم وأدى ذلك إلى مواجهة مهاجم باشاك ديمبا با الذي كان في مقاعد الاحتياط مع كولتيسكو بشأن ما قاله الحكم الرابع عندما طلب طرد إقالة وكان با يشير الى العبارة التي استخدمها الروماني وكانت كالتالي: «انه ذلك الأسود هناك، اذهب وتحقق من هو، الأسود هناك، لا يمكنه فعل ذلك». وابدى با غضبه من العبارة بشكل واضح في مقطع فيديو يقول لكولتيسكو: «لا تقول أبدا (هذا الرجل الأبيض)، أنت تقول فقط (هؤلاء الرجال)، اسمع، لماذا عندما تذكر رجلاً أسود، تقول (هذا الرجل الأسود)؟». وكان لافتا تضامن لاعبي باريس سان جرمان مع رد فعل باشاك شهير وخروج الفريقين سويا من الملعب لأن نادراً ما يخرج اللاعبون من الملعب احتجاجاً على العنصرية في الاعوام الاخيرة التي شهدت غضبا من اللاعب الذي يتعرض للاهانة وخروجه وحيدا بينما اضحت مباراة اول من امس نقطة تحول في معركة كرة القدم ضد التمييز والعنصرية وسيدفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على التحقيق وفرض عقوبة في حالة إدانة كولتيسكو بالعنصرية. وقال باشاك شهير على «تويتر»: «اتخذ لاعبونا قراراً بعدم العودة إلى أرض الملعب بعد أن تعرض مساعد مدربنا بيير ويبو لسلوك عنصري من قبل الحكم الرابع» كما نشر عبارة «لا احترام للعنصرية». كما أصدر باريس سان جرمان بياناً على «تويتر»: «بعد منح الحكم البطاقة الحمراء لأحد أعضاء الفريق المنافس، استمرت المناقشات بين اللاعبين واداريي الفريقين مع الحكم وقرر لاعبو باشاك شهير العودة إلى غرفة خلع الملابس، وتبعهم الباريسيون «فيما كتب المهاجم كيليان مبابي على «تويتر»: «قل لا للعنصرية، ويبو نحن معك». وأعلن الاتحاد الأوروبي تعيين الحكم الهولندي داني ماكيلي لقيادة المباراة التي استكملت أمس، بينما أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إدانته الشديدة للعبارات العنصرية التي تعرض لها ويبو وكتب في تغريدة عبر «تويتر»: «أدين بشدة العبارات العنصرية التي تعرض لها عضو الجهاز التدريبي في فريق باشاك شهير». وأضاف: «أؤمن بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيتخذ الخطوات اللازمة». وأكد وقوف تركيا في مواجهة جميع أشكال العنصرية والتمييز في الرياضة وجميع مجالات الحياة دون قيد أو شرط.