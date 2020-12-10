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السماح للعاملين في «الصحة» وأقربائهم بالعودة للبلاد

فايز الزعل
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الخميس 10 ديسمبر 2020

? كتب فايز الزعل
أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني تعميما إلى جميع شركات الطيران العاملة يقضي بالسماح لجميع العاملين بوزارة الصحة ممن لديهم إقامة سارية او حاملي سمات الدخول الصالحة، بالقدوم الى الكويت بالرحلات المباشرة أو الترانزيت.
وأوضح نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي صالح الفداغي أنه سيتم السماح لمن تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى لأحد العاملين بوزارة الصحة «زوج - زوجة - أبناء أو التحاق بعائل» بالقدوم الى الكويت بالرحلات المباشرة او الترانزيت شريطة أن تكون لديهم إقامة سارية او سمة دخول صالحة.
وطالب الفداغي باستخدام تطبيق «هويتي» في المنافذ والمطارات، والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية.


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