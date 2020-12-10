3 آلاف معلم بلا تقييم.. يعطل صرف «الممتازة»

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أكدت مصادر مطلعة أن وزارة التربية مازالت تعاني مشكلة تقييم العاملين في الميدان التربوي، موضحة أن ما يقارب 3 آلاف معلم لم يقيموا حتى اليوم، الامر الذي سيشكل معضلة في آلية صرف الاعمال الممتازة.

وقالت لـ «النهار» أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الوزارة للقضاء على بعض المشاكل إلا انه حتى الآن لم يتم تقييم الهيئات التعليمية العاملة في المدارس، مرجحة ان يكون السبب في ذلك هو تقصير من مديري المدارس.

وأوضحت المصادر ان هناك 900 معلم ومعلمة لم يقيموا في احدى المناطق في حين تراوح العدد في المناطق الاخرى ما بين 150 و600 معلم، لافتة إلى أن الوزارة الآن تبحث عن حل لمعالجة المشكلة حرصا منها على اعطاء الحق للجميع.

وذكرت ان الوزارة ممثلة في القطاع المختص ستفتح باب التظلمات بعد صرف الاعمال الممتازة أمام الهيئات الادارية والتعليمية ليتسنى لهم التظلم والنظر في مدى استحقاقهم للاعمال الممتازة عن السنة الماضية.