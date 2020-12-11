القيادة السياسية عزَّت أسرة ردن الخالدي

وطن النهار

بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية الى اسرة المغفور له بإذن الله تعالى وكيل اول ضابط ردن حمود علي الخالدي اعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فقيدهم المغفور له بإذن الله تعالى وكيل اول ضابط ردن حمود علي الخالدي سائلا سموه المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم اسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية الى اسرة المغفور له بإذن الله تعالى وكيل اول ضابط ردن حمود علي الخالدي ضمنها خالص تعازيه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى وكيل اول ضابط ردن حمود علي الخالدي سائلا سموه المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

من جانب آخر بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة لديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي أعرب فيها سموه عن خالص تهنئته بمناسبة فوز برنامج الغذاء العالمي بجائزة نوبل للسلام لعام 2020 وتسلم الجائزة خلال حفل توزيعها المعتاد وذلك تقديرا لجهود البرنامج في مكافحة الجوع والفقر حول العالم ومساهمته في تحسين الظروف لإحلال السلام في المناطق التي تشهد نزاعات متمنيا، سموه له ولكل العاملين في البرنامج الاستمرار في تحقيق أهدافه الإنسانية المنشودة.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة لديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوز برنامج الغذاء العالمي بجائزة نوبل للسلام لعام 2020 وتسلم الجائزة خلال حفل توزيعها المعتاد.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

