«دسمان للسكري» فاز بجائزة حمدان آل مكتوم

وطن النهار

نال معهد دسمان لأبحاث وعلاج أمراض السكر التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية باعتباره أفضل جهة طبية في الوطن العربي.

وقال المدير العام للمعهد الدكتور قيس الدويري في تصريح صحافي امس الخميس إن منظمي الجائزة أعلنوا اختيار المعهد لنيل الجائزة عن أفضل معهد في الوطن العربي من بين العديد من المراكز والمؤسسات المختصة في المجال الطبي والبحثي والأكاديمي على المستوى العربي.

وأعرب الدويري عن فخره وجميع العاملين في المعهد بهذا الإنجاز المشرف مهديا إياه إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي أنشأت المعهد.

وأوضح أنه تم إعلان فوز معهد دسمان للسكري بهذه الجائزة والتكريم يوم أول من أمس الأربعاء والتي يقوم بتقديمها واعتمادها نائب حاكم دبي ووزير المالية وراعي الجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وذكر أنه تمت إضاءة برج خليفة في دبي بالكامل باسم وشعار معهد دسمان للسكري تكريما لنيله هذه الجائزة وقد جاء ترشيح ونيل المعهد هذه الجائزة نظير تحقيقه العديد من الإنجازات على مدى السنوات السابقة إذ يبذل كل من يعمل فيه قصارى جهدهم وعلى قدم وساق لتحقيق رسالة المعهد ورؤيته.

وبين أن المعهد أحرز أخيرا العديد من التقدم ولاسيما في مجال الأبحاث ونشر عدد كبير من الدراسات في دوريات عالمية مرموقة ومحكمة وبالتعاون مع مؤسسات رائدة على مستوى العالم.

ولفت الدويري في هذا الشأن إلى أن المعهد يولي جل اهتمامه للبحث العلمي ويسري ذلك جنبا إلى جنب مع الخدمات التي يقدمها مثل العلاج في مختلف تخصصات مضاعفات مرض السكري والتثقيف والتدريب على مستوى متقدم ومتكامل.

وعبر في السياق عن جزيل الامتنان والشكر لنيل معهد دسمان هذه الجائزة «التي تعتبر وساما يقدره ويفخر به كل من ينال هذه الجائزة المقدمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد ومن دولة الإمارات العربية الشقيقة».

وقال الدويري إن هذه الجائزة «تحثنا لأن نطمح ونسعى لبذل المزيد من الجهد وكل ما في وسعنا من طاقات وخبرات لإحراز مزيد من التقدم في المجالات الطبية والبحثية والتوعوية لما فيه النفع لأوطاننا الحبيبة كما أشكر سمو الشيخ حمدان آل مكتوم لدعمه عجلة العلم والطب والبحث وحرصه على تقدم الشعوب من خلال هذه الجائزة».

وتعد جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم من دولة الامارات الشقيقة إحدى أهم وأعلى الجوائز التي تدعم وتقدر الجهات الطبية والبحثية على مستوى الوطن العربي ككل وأنشئت عام 1999.

وتعنى هذه الجائز المرموقة بتكريم العلماء من كل أنحاء العالم والذين يسعون بلا كلل من أجل البحوث الطبية المميزة التي تخدم المصالح الكبرى للبشرية وتشمل أهداف الجائزة عدة جوانب من بينها تكريم الإنجازات البارزة في الحقل الطبي وتشجيع إنشاء مؤسسات متخصصة لتطوير مناهج وأساليب البحث العلمي في الوطن العربي ودعم البحوث الطبية المتميزة والتشجيع على نشر البحوث في المجلات الطبية المحلية والعالمية.

