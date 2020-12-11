محافظ العاصمة أشاد بأول تجربة كويتية نحو الفضاء

وطن النهار

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد أن «إرسال أول تجربة علمية من الكويت إلى محطة الفضاء التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) يعد نجاحا وإنجازا تاريخيا للكويت».

جاء ذلك في تصريح صحافي للمحافظ الخالد، على هامش تكريمه د ..بسام الفيلي ومجموعة الشباب والشابات المشاركين في التجربة.

وعبر الخالد، عن «فخره واعتزازه بكل المساهمات والمبادرات المخلصة التي تخدم وتشرف الكويت في كل المجالات»، مؤكدا «تشجيعه لمثل هذه الإنجازات ولهؤلاء الشباب والشابات الواعدين والواعدات المشاركين في هذه التجربة العلمية».

وختم الخالد، تصريحه، مشيدا «بجهود د. بسام الفيلي ودعمه لمثل هذه المبادرات المشرفة»، داعيا «المولى جل وعلا أن يحفظ راية الكويت خفاقة تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد».

