العتل: تقييم 10 آلاف مهندس من الهند

وطن النهار

جددت جمعية المهندسين الكويتية والسفارة الهندية في الكويت حرصهما على دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين من خلال التخصصات ذات الاهتمام المشترك وذات العلاقة في الشؤون الهندسية وآليات الاعتماد لمزاولة المهنة في الكويت. جاء ذلك في ختام لقاء عقده رئيس جمعية المهندسين الكويتية م. فيصل دويح العتل مع السفير الهندي المعتمد لدى الكويت سيبي جورج مساء يوم أمس الأول الأربعاء «9 ديسمبر» في مقر الجمعية بحضور عضوي مجلس الادارة المهندس علي عباس محسني والمهندس ماجد المطيري والملحق الثقافي والتعليمي في السفارة الدكتور فينود جايكواد وتم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات العلاقة باعتماد المهندسين غير الكويتيين العاملين في الكويت.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات وطمأنة المهندسين العاملين في دولة الكويت أن نظم اعتماد الكفاءات الهندسية القادمة من جمهورية الهند تتوافق و قواعد مزاولة المهنة الهندسية اقليميا وعالميا.

وقد أشاد العتل بدور الزملاء القادمين من جمهورية الهند، لافتا الى أن نحو 10 آلاف مهندس هندي يعملون في الكويت من خلال جمعية المهندسين الهندية التي نستضيف فرعها في الكويت، لافتا الى أن الجمعية ستسخر جميع الامكانات لتذليل العقبات أمام مستحقي ممارسة المهنة الهندسية.

وقدم العتل للسفير والملحق الثقافي والتعليمي شرحا عن آليات الاعتماد، موضحا أن هذه الاليات تطبق على جميع المهندسين العاملين في الكويت، مؤكدا أنه وبعد اكتشاف حالات تزوير في بعض المؤهلات فإننا مضطرون الى التدقيق واعادة التصديق للمؤهلات الهندسية وهذا يتم بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية والجهات المعنية في الدولة.

واصطحب العتل السفير بجولة في مختلف مرافق الجمعية واطلعه ميدانيا على سير العمل بالجمعية فيما يتعلق بالأمور ذات العلاقة بالمؤهلات الهندسية والاختبارات التي تطبق على المهندسين الراغبين بالعمل في سوق الكويت، مشددا على أن الجمعية لن تألوا جهد في تعزيز ودعم علاقات الصداقة مع الأصدقاء في الهند وأنها تقوم بتطبيق اتفاقية التعاون المبرمة مع الزملاء في نقابة المهندسين الهندية وتستضيف فرعا لهم في الجمعية.

ومن جانبه أشاد السفير سيبي جورج بجهود المهندسين الكويتيين، مؤكدا حرص بلده على تطوير العلاقات وتعزيزها من خلال الاعتراف المتبادل بالمؤسسات الهندسية المعتمدة مضيفا أننا سنستمر في التواصل مع الجمعية وادارتها من خلال مزيد من اللقاءات الأكثر قربا بخصوص هذه الشهادات.

وأكد السفير جورج أن السفارة تحرص على دعم العلاقات مع جمعية المهندسين في اطار التعاون الثنائي بين الكويت والهند، مضيفا أننا ننظر الى الجانب التقني- الهندسي كجانب مهم ممكن أن يؤثر ايجابا في تعزيز هذه العلاقات.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على تعيين ضابط اتصال من الجانب الهندي يتواصل مع الجمعية ويمكن أن يعقد اجتماعا أسبوعي مع ضابط الاتصال من قبل الجمعية لمتابعة أية عقبات قد تواجه الزملاء المهندسين وآليات اعتمادهم.

