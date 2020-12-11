«الاستئناف» ألغت حبساً لمتهمين بالاستيلاء على أموال «الصحة»

وطن النهار

ألغت محكمة الاستئناف امس الحكم الصادر من محكمة اول درجة في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الصحة بحبس كل من وكيل مساعد للأدوية في وزارة الصحة ومراقبة المخازن في الوزارة وثالث كان يعمل في شركة بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ ورد 36 ألف دينار وتغريمهم 72 الف دينار، وحبس المتهمين الثلاثة 3 سنوات ونصف السنة عن تهمة اخرى وعزل كل المتهمين من الوظيفة العامة وتغريم المتهم الثالث 3 آلاف دينار وبراءة المتهمة الثانية من تهمة الحصول على أموال بطريق غير مشروع، والقضاء مجددا ببراءتهم.

وايدت المحكمة براءة المتهم الرابع وكيل وزارة الصحة السابق د. خالد السهلاوي من تهمة الاضرار غير العمدي بأموال الدولة وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.

