«المناقصات»: 22 الحالي آخر موعد لتقديم عطاءات محطة تنقية «جنوب المطلاع»

وطن النهار

حدد الجهاز المركزي للمناقصات العامة يوم 22 ديسمبر الحالي آخر موعد لتقديم العطاءات بطرح مشروع إنشاء وتشييد وصيانة محطة تنقية مدينة جنوب المطلاع والأعمال المكملة لها بناء على طلب وزارة الأشغال العامة ممثلة في قطاع الهندسة الصحية.

وتبلغ سعة المشروع 400 ألف متر مكعب، كما يتضمن المشروع تصميم وانشاء محطة تحويل كهربائية رئيسة لإنتاج 16 ميغاواط، وكذلك تصميم وانشاء نظام تحكم وتوزيع للمياه المعالجة مؤلف من مركز التحكم بالمياه المعالجة وخط بطول 40 كيلو مترا تقريبا يصل لمحمية الطيور وخط الى خزانات مدينة جنوب المطلاع السكنية وذلك لري وتشجير الطرق الرئيسة المحيطة بالمدينة، ولتصميم وانشاء المباني الادارية لخدمات المحطات والمختبرات وتصميم وانشاء الطرق الرابطة وخدمات البنية التحتية لمشروع معالجة الحمأة، وسوف يتم استخدام الطاقة المتجددة في مشروع محطة تنقية مدينة جنوب المطلاع السكنية وذلك لتوفير 40 في المئة من الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطة. وسيكون المشروع إضافة ودعامة من دعامات الجهود المبذولة والمشاريع المدرجة لإقامة مدينة المطلاع السكنية التي تبعد عن مدينة الكويت بـ 40 كيلو متراً وسوف تمثل مجتمعا جديدا باكتفاء ذاتي يحتضن رؤية والتزام مؤسسة الرعاية السكنية.

ويشتمل المشروع على مؤشرات تنموية تهم الطقس والطاقة، والمياه والصرف الصحي، اضافة الى الخدمات التي يهدف المشروع الى تحسينها وهي شبكات البنية التحتية ومعالجة مياه الصرف الصحي، وحماية البيئة، وتطوير شبكة المياه المعالجة لري الحدائق والمزارع، وتبلغ كلفة المشروع 159 مليونا، وبلغت نسبة الانجاز فيه 8 في المئة في مراحل التحضير على ان يكون جاهزا خلال العام 2025.

