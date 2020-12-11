«الإطفاء» أخمدت حريقاً في عمارة سكنية في المهبولة

وطن النهار

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام انه ورد بلاغ الى مركز عمليات الإطفاء يفيد باندلاع حريق شقة في عمارة سكنية في منطقة المهبولة مساء امس وعلى الفور تم توجيه ‏مركزي إطفاء المنقف والفحيحيل وعند وصول فرق الإطفاء تبين انه حريق في الدور الثاني وعلى الفور تم تشكيل فرقتي مكافحة وإنقاذ، وتم اخلاء السكان وباشرت فرق الإطفاء مكافحة الحريق واخماده قبل انتقاله الى بقية ادوار العمارة، هذا وقد باشرت مراقبة التحقيق في حوادث الحريق عملها لمعرفة مسببات الحادث. وقد تواجد في موقع الحادث رجال الأمن والطوارئ الطبية.

