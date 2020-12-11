«قوة الإطفاء» خرَّجت 92 وكيل عريف

وطن النهار

اقامت قوة الاطفاء العام صباح امس وتحت رعاية رئيسها العام الفريق خالد المكراد مراسيم تخريج 92 ضابط صف برتبة وكيل عريف (تخصص مكافحة).

واقيمت مراسيم التخرج في مركز اعداد رجال الاطفاء بمنطقة كبد بحضور عدد من قياديي وضباط مركز اعداد رجال الاطفاء.

والقى نائب رئيس قوة الاطفاء العام لقطاع تنمية الموارد البشريه اللواء محمد الشطي كلمة هنأ بها الخريجين بالتحاقهم زملاء بالعمل بقوة الاطفاء العام وحثهم على ان يصونوا القسم الذي قطعوه على انفسهم في خدمة وطنهم وحفاظهم على ارواح الناس وممتلكاتهم واعراضهم وحفظ اسرارهم وان ميدان العمل الفعلي يحتاج الى روح التعاون والاخلاص والحرص على ان يجتهدوا في تطوير قدراتهم الوظيفية والعملية وان طريق العطاء متاح لهم لخدمة بلدهم متمنيا لهم التوفيق بحياتهم العملية. وتم تسليم الخريجين شهادات التخرج واجتياز الدورة التدريبية.

