ندوة افتراضية حول جهود الكويت والإمارات في العمل الإنساني

وطن النهار

ضمن مبادرات سفارة الا?مارات العربية المتحدة لدى الكويت الثقافية بالتعاون مع «سواعد الخير» نظمت السفارة ندوة افتراضية شارك فيها كل من: حميد الشامسي مستشار التنمية والتعاون الدولي بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وخالد زيد الناصر مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي حيث تم القاء الضوء علي المساعدات الانسانية التي قدمتها الحكومتان في ظل جائحة كورونا «كوفيد- 19» التي اجتاحت العالم هذا العام والدور الانساني على المستوى المحلي والدولي.

وتحدث الشامسي عن جهود الإمارات الرائدة في تنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نمو. حيث اوضح أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الامارات لا ترتبط بالبقعة الجغرافية، بل تراعي في المقام الأول الجانب الإنساني الذي يتمثل في احتياجات الشعوب.

وبدوره، قال مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بجمعية الهلال الاحمر الكويتي خالد الزيد ان الجمعية تعد إحدى المنارات الكويتية الرائدة في مجال العمل الإنساني، وتضطلع بدور كبير في ذلك ولها نشاطات ومشاريع كثيرة داخل الكويت وخارجها، وتحظى بتقدير كبير من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالعمل الإنساني. وبدعم المغفور له الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- ويعد العمل الخيري أحد الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للكويت.

ونوه الى سرعة استجابة الكويت لمساعدة الدول المنكوبة وخير مثال على ذلك مساعدات الكويت للبنان حيث تم إنشاء جسور جوية لتقديم المساعدات الطارئة اليومية من خلال جمعية الهلال الأحمر الكويتي بمشاركة المنظمات غير الحكومية والمتطوعين في مساعدة ضحايا هذه المأساة.

واوضح الزيد ان الجمعية تقدم احتياجات للأسر المحتاجة داخل الكويت وخارجها، وتشمل هذه المساعدات المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الدخل المحدود والأرامل والايتام.

وقال ان الجمعية حرصت على دعم العديد من البرامج الانسانية التي تنفذها على المستوى الدولي والمحلي في مكافحة فيروس كورونا ومساندة العديد من الدول خلال هذه الجائحة.

كما أكد انه يتم التنسيق والتعاون بين جمعيات وهيئات الهلال الاحمر بدول مجلس التعاون لتعزيز الدور الإنساني والإغاثي فيما بينهم.

