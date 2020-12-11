%100 نسبة تفعيل حسابات المعلمين الإلكترونية

وطن النهار

انتهت وزارة التربية من تفعيل حسابات الهيئات التعليمية بنسبة 100%، بما يمكن المعلمين والمعلمات مستخدمي الترقية الجديدة «فئة A3» تسجيل وتنزيل جميع الفيديوهات التعليمية المسجلة خلال شرح المنهج أثناء حصص التعلم عن بعد.

وفي هذا السياق، اكد وكيل وزارة التربية بالانابة فيصل المقصيد، الانتهاء من تفعيل وترقية كافة حسابات المعلمين الى الفئة A3 موضحا ان هذا الاجراء يعطيهم الصلاحيات غير المحدودة لرفع الحصص الدراسية على برنامج Streem المخصص للفيديوهات التعليمية.

وقال في تصريح صحافي، ان الوزارة حرصت على ترقية حسابات المعلمين ووضعهم ضمن الفئة غير المحدودة لضمان انسيابية العملية التعليمية في نظام التعليم عن بعد والذي ساهم بشكل كبير في منع توقف التعليم خلال جائحة كورونا.

واضاف ان الوزارة بكافة قطاعاتها تسعى جاهدة لمعالجة اي معوقات تواجه التعليم لايمانها باهمية التعليم في تحقيق نهضة الشعوب ورقيها.

من جانبه آخر، أكد مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية محمد العجمي الانتهاء من مراجعة كشوفات الاعمال الممتازة للعام الدراسي الماضي 2020/2019 للعاملين في ديوان عام المنطقة والعاملين في المدارس من هيئات تعليمية وادارية، موضحا أنه تمت مراجعة 13846 ملفاً خلال فترة قياسية.

وقال في تصريح صحافي، أن المنطقة عملت خلال الفترة الماضية على مراجعة كشوفات مستحقي الاعمال الممتازة من موظفي المنطقة والعاملين في المدارس حيث تمت متطابقة بياناتهم مع ملفاتهم والتأكد من مدى استحقاقهم لهذه المكافآت وفق الشروط والضوابط المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية، لافتا إلى أن المنطقة قامت بارسال الكشوفات بعد المراجعة أمس إلى القطاع الاداري بالوزارة لمتابعة الاجراءات تمهيدا لصرفها لمستحقيها، مشددا على حرص الوزارة وقيادييها على منح الموظفين المستحقين للمكافآت حقوقهم وامتيازاتهم لما يبذلونه من جهود.

