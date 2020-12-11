الاتصالات الجامعة تسلّمت المحطة المركزية 1 في «الشدادية»

وطن النهار

أعلنت جامعة الكويت ا?ن لجنة استلام ا?عمال المقاولات والاعمال الانشائية في مدينة صباح السالم الجامعية صادقت على الاستلام الابتدائي الجزئي لمحطة الخدمات المركزية رقم (1) في المدينة والمباني الملحقة وهي «نظم ادارة المباني» (BMS) «الموظفين» و«الورشة والمخازن» مع الا?خذ بعين الاعتبار ملاحظات ا?عضاء اللجنة.

وقال رئيس اللجنة أمين عام الجامعة د. مثنى طالب الرفاعي إن محطة الخدمات المركزية رقم (1) ستعمل على تزويد المباني الرئيسية بمدينة صباح السالم الجامعية بما يعادل (36,000 طن) من الطاقة التبريدية عبر توفير المياه المبردة لتلك المباني، وهو ما يغطي جزءاً كبيراً من السعة التبريدية المطلوبة لمباني الحرم الجامعي المختلفة والتي تبلغ حوالي (108,000 طن تبريد)، مشيرا الى أن منظومة التبريد في الحرم الجامعي الجديد لجامعة الكويت في منطقة الشدادية تعتمد على أسلوب التبريد بالمياه، وهي مقسمة بين ثلاث محطات خدمات مركزية هي محطة الخدمات المركزية رقم (1) ومحطة الخدمات المركزية رقم (2) والتي كانت الجامعة قد استلمتها في مارس من عام 2019 واللتان توفران معا (72,000 طن تبريد)، ومحطة الخدمات المركزية رقم (3) والتي ستقوم الجامعة باستلامها بداية العام المقبل.

ولفت الرفاعي الى أن محطة الخدمات المركزية رقم (1) ستقوم كذلك بتزويد مباني ومرافق مدينة صباح السالم الجامعية بمياه الشرب، ومياه مكافحة الحريق، وشبكة الاتصالات وذلك عبر نفق الخدمات الذي يربط مباني الحرم الجامعي ويبلغ طوله (7 كم)، مضيفا أن من بين المباني الملحقة مبنى نظم ادارة المباني (BMS) والذي يضم غرفة التحكم الرئيسية لادارة المباني الجامعية و 20 مكتبا ومصلى غرف اجتماعات، ومبنى الموظفين والذي يحتوي مساحات لخدمة العاملين بالمحطة المركزية وغرف اجتماعات وكافيتيريا، الى جانب مبنى الورشة والمخازن المكون من مساحات لورش الأعمال الكهربائية والميكانيكية بالاضافة الى مكاتب مساندة.

ومن الجدير بالذكر أن محطات الخدمات المركزية في مدينة صباح السالم الجامعية تعتمد آلية عمل يتم من خلالها تخزين المياه المعالجة في خزانات خرسانية قبل تبريدها، ومن ثم ضخ هذه المياه الباردة بواسطة مضخات خاصة الى محطات الاستقبال في كل المباني الجامعية وذلك عبر أنابيب ذات أقطار كبيرة موجودة في شبكة الأنفاق الخاصة بالمدينة، وسيساهم وجود الأنابيب الضخمة داخل أنفاق الخدمات في تسهيل مهمة صيانة تلك الأنابيب واتاحة الوصول اليها وهو ما يعد نظاما متطورا عن النظام التقليدي لتمديد شبكات المياه الذي يعتمد على دفن الأنابيب تحت الأرض.

وكانت لجنة استلام ا?عمال المقاولات والا?عمال الانشائية في مدينة صباح السالم الجامعية باشرت أعمالها الخاصة خلال اجتماع عقد صباح يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020، وذلك بالاطلاع ودراسة التقارير الفنية المعدة من استشاري المشروع حول ا?عمال الاستلام الابتدائي لمحطة الخدمات المركزية رقم (1) والمباني الملحقة في المدينة الجامعية، قبل ا?ن تنتقل اللجنة لزيارة ميدانية للمباني محل الا?عمال للكشف الظاهري والتا?كد من جهوزية مواقع المشروع في حرم الشدادية الجامعي.

وقد شارك في عضوية لجنة استلام ا?عمال المقاولات والا?عمال الانشائية في المدينة الجامعية كلُّ من مدير البرنامج الانشائي بجامعة الكويت د. قتيبة عبدالرزاق رزوقي والا?مين العام المساعد لشؤون ادارة المرافق بالانابة علي الا?ستاذ وم. ياسين الياسين الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بوزارة التربية ومدير ادارة مشاريع المنطقة الثانية بالمو?سسة العامة للرعاية السكنية م. علي عبد الصاحب أحمد الصالح، و م. سبيكة خالد الزمامي ممثل وزارة الأشغال العامة وم. نجوان الياسين ممثلا عن مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط بجامعة الكويت، الى جانب مقرر اللجنة مدير ادارة الانشاءات والصيانة بجامعة الكويت م. حميدة الخالدي.

