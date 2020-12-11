الكويت حققت ارتفاعاً لافتاً في نتائج «تيمز» بالعلوم والرياضيات

وطن النهار

أعلن المركز الوطني لتطوير التعليم الكويتي عن ارتفاع لافت في نتائج الكويت في دراسة (تيمز) 2019 التي صدرت عن منظمة (IEA) في مستوى الأداء العلمي للطلبة في مادتي الرياضيات والعلوم للصفين الرابع والثامن.

وقال المدير العام للمركز الوطني بالانابة صلاح دبشة لـ (كونا) ان طلاب الصف الرابع حصلوا على 383 نقطة في مادة الرياضيات و392 نقطة في مادة العلوم في حين حصل طلاب الصف الثامن على 403 نقاط في مادة الرياضيات و444 نقطة في مادة العلوم من 625 نقطة على مؤشر تيمز.

وأشار الى أن منظمة (IEA) التي اعلنت عن نتائج الدراسة امس قد أشادت بالتزام الكويت بالمعايير والشروط الدولية وحرصها على تحري النزاهة والموضوعية سواء في الخطوات الاجرائية لتنفيذ الاختبارات أو في عناصر عملية التقييم المصاحبة.

وأعرب دبشة عن شكره وتقديره لأعضاء فريق العمل ولكل من شارك في انجاح الخطة التي طبقت في العام الدراسي 2018/2019 وساهموا بفاعلية في تحقيق هذا التقدم.

وثمن الجهود المخلصة التي أبداها الميدان التربوي من المعلمين والادارات المدرسية الذين سخروا جميع الطاقات للنهوض بالمستوى العام للتحصيل الطلابي وتذليل كل الصعوبات.

