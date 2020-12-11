اللسان.. مفتاح كلّ خير وشرّ

إيمانيات

إنّ للنفس الإنسانية في جهاد النفس مقامين، مقام الظاهر ومقام الباطن، والجهاد في كلا المقامين مختلف عن الآخر، فالمقام الأوّل «الباطن»: وهو المقام الذي ينبغي التنبّه له جيِّداً واعلم أنّ للنفس الإنسانية مملكة ومقاماً آخر، وهي مملكتها الباطنية ونشأتها الملكوتية. إنّ ظاهر الإنسان يمكن إصلاحه بالتوبة والندم عن سوء العمل، إلّا أنّ الباطن وسوء السريرة قد يصلان بالإنسان إلى مرحلة تجعله غير قابل لنزول الرحمة الإلهيّة عليه من قبيل الشفاعة أو الصفح الإلهيّ، فيصبح مصداق الآية الشريفة: (بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (البقرة/ 81). فرحمة الله تعالى كالشمس المشرقة على العالم، فبإمكان كلّ مَن أراد أن يستقبل نورها بقدر ما يزيل من المعوّقات من أمامها. ورحمة الله تعالى كذلك مشرقة على كلّ المخلوقات إلّا أنّ كلّ فرد بإمكانه الاستفادة منها بحسبه وبقدر ما يرفع من المواضع، أي الحجب النفسية التي تخلّفها المعاصي وحبُّ الدُّنيا وحبُّ الأنا. والمقام الثاني «الظاهر»: واعلم أنّ مقام النفس الأوّل ومنزلها الأدنى والأسفل، هو منزل الملك والظاهر وعالمهما، فتكون ساحة معركة النفس وجهادها نفس هذا الجسد، وجنودها هي قواه الظاهرية السبع وهي: «الأذن والعين واللسان والبطن والفرج واليد والرجل». وتكون جميع هذه القوى تحت تصرّف النفس في مقام الوهم، فإذا تحكّم الوهم بتلك القوى، سواء بذاته مستقلاً أو بتدخّل الشيطان، جعلها – أي تلك القوى – جنوداً للشيطان، وبذلك يجعل هذه المملكة تحت سلطان الشيطان، وتنهزم عندها جنود الرحمن والعقل، وتتوارى وتخرج من نشأة الملك (أي المادة) وعالم الإنسان وتهاجر عنه، وتصبح هذه المملكة خاصّة بالشيطان. وأمّا إذا خضع الوهم لحكم العقل والشرع. وكانت حركاته وسكناته مقيّدة بنظام العقل والشرع، فقد أصبحت هذه المملكة مملكة روحانية وعقلانية، ولم يجد الشيطان وجنوده محطّ قدمٍ لهم فيها. إذاً، يكون جهاد النفس في هذا المقام عبارة عن انتصار الإنسان على قواه الظاهرية، وجعلها مؤتمرة بأمر الخالق، وعن تطهير المملكة من دنس وجود قوى الشيطان وجنوده.

وبناءً على هذا، فعلى المؤمن السالك إلى الله تعالى، في هذا المقام أي مقام الظاهر، أن يلتفت بكلّ ما أُوتي من حكمة ودراية للأحكام الإلهيّة التي تتعلّق بقواه التي أودعها الله تعالى فيه، وهذا ما يسمّى بأدب الجوارح. وإنّ وظيفة المرء في هذا المقام تكون بحمل الظاهر على التأدّب بأدب الشريعة من التنزيه لهذه الجوارح عمّا يخالف الأوامر الإلهيّة، وتحليتها بالخصال الحسنة والمحمودة. كما إنّ اللسان، وهو القطعة اللحمية الصغيرة الحجم، سبب رئيس في دخول جلّ أهل النار إليها وكذا جلّ أهل الجنّة إليها؛ لأنّ اللسان وإن كان صغير الحجم إلّا أنّه كما قال بعض الحكماء «صغير الحجم كبير الجرم»، وعن الإمام الباقر (عليه السلام): «إنّ هذا اللسان مفتاح كلّ خير وشرّ».

إنّ اللسان من النِّعَم العظيمة التي منَّ الله بها على الإنسان، قال عزّوجلّ: (أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ) (البلد/ 8-9)، وفي الحديث عن الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين (عليه السلام) أنّه سُئِل عن الكلام والسكوت أيّهما أفضل؟ فقال: «لكلّ وحد منهما آفات فإذا سلما من الآفات فالكلام أفضل من السكوت، قيل: وكيف ذاك يا بن رسول الله؟ فقال: لأنّ الله عزّوجلّ ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت، إنّما بعضهم بالكلام، ولا استُحقّت الجنّة بالسكوت، ولا استُوجبت ولاية الله بالسكوت، ولا وُقيت النار بالسكوت، ولا تُجُنّب سخطُ الله بالسكوت، إنّما ذلك كلّه بالكلام، ما كنت لأعدل القمر بالشمس، إنّك لتصف فضل السكوت بالكلام، ولست تصف فضل الكلام بالسكوت».

ولتحكيم وضبط اللسان وجب أن يأتمر اللسان بأوامر العقل الذي جعله الله تعالى نبيّاً باطنياً في الإنسان، فحينما يحكّم الإنسان العقل في هذه الجارحة يكفّ بذاك أذاها ويمنعها مَن رداها، فعن الإمام عليّ (عليه السلام): «اللسان معيار أرجحه العقل وأطاشه الجهل». وأن يتأدّب اللسان بما أمر الله تعالى به الإنسان من الأوامر، وينتهي عمّا نهاه الله تعالى من المحرّمات، ولا أفضل من قول الإمام السجّاد (عليه السلام) في رسالة الحقوق: «حقُّ اللسان إكرامه عن الخنا، وتعويده الخير، وترك الفضول التي لا فائدة لها، والبرّ بالناس، وحُسن القول فيهم». فهذه مفاهيمُ أساس سلَّط الإمام السجّاد (عليه السلام) عليها الضوء مريداً منها أن يرشدنا إلى حقّ اللسان بأن نؤدّبه بما أمرنا به الله تعالى.

