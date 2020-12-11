حفظ حقوق العامل.. واجب أخلاقي وإنساني

إيمانيات

في رواية عن الإمام الصادق (عليه السلام): «إنّ قوماً من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، لما نزلت الآية: (وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) (الطلاق/ 3-2)، أغلقوا الأبواب، وأقبلوا على العبادة، وقالوا: قد كُفينا، فبلغ ذلك النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فأرسل إليهم، فقال: ما حملكم على ما صنعتم؟ فقالوا: يا رسول الله، تكفَّل الله لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): إنّه مَن فعل ذلك لم يُستجب له، عليكم بالطّلب». هؤلاء لم يفهموا: (وَمَن يَتَّقِ اللهَ)، لأنّ معنى تقوى الله، أن تعمل بما أمرك الله، فالله لم يأمرك فقط بالصلاة والصوم، بل أمرك أيضاً بالعمل.. وليس أدلّ على ذلك من أن يكون الكدّ في سبيل لقمة عيشك وعيش من تعول، فيه كفّارة عن الذّنوب، إذ يقول رسول الله: «إِنَ مِنَ الذنوبِ ذنُوباً لا تُكَفِّرها الصلاةُ ولا الصيامُ ولا الحجُّ ولا العُمرةُ»، قَالُوا: فَمَا يُكَفِّرها يا رسُولَ اللَّهِ؟ قال: «الهُمُومُ في طَلَبِ المَعِيشَةِ». لذلك، من التقوى أن تعمل، وذلك بأن تؤدِّي فرائض الله، وتعمل في سبيل إعانة عائلتك وحفظ ماء وجهك، وتقوم بكلِّ مسؤوليّاتك في الحياة: (وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ)، بأن يأتيك شخص وأنت أثناء العمل، يسخِّره الله تعالى لمنفعتك ويزيد في أرباحك.

يقول الإمام الباقر (عليه السلام) في الحثِّ على العمل: «من طلب الدّنيا استعفافاً عن الناس، وسعياً على أهله، وتعطّفاً على جاره، لقي الله عزّوجلّ يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر». ويقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّ الله تعالى يحبّ إذا عَمِلَ أحدُكم عملاً أن يتقنه»؛ فعندما تستلم عملاً معيناً، في البناء أو الزراعة أو الصناعة أو في أيّ مجالٍ آخر، فلابدّ لك من أن تؤديه بإتقان، فلا يكون في العمل أي نقصان أو عيب، بحيث تسلّم عملك سالماً كاملاً غير منقوص. وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّ الله تعالى يحبّ من العامل إذا عمل أن يحسن». ولذلك، فإنّ التكريم في يوم العمال، هو تكريم للعامل الذي يخلص في عمله، والذي يسلّمه إلى صاحبه كما يجب، في مقابل ما يأخذه منه.

ويبقى النّداء الإلهيّ: (وَقُلِ اعْمَلُواْ) في كلِّ ما كلّفكم الله عملكم من عبادةٍ ومن طلب رزقٍ ومن جهادٍ وعلم، (وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) (التوبة/ 105).. هذا هو موقف الإسلام في يوم العمال، بشارة من الله لكلِّ العاملين، وغضبٌ من الله على كلّ البطّالين. فإنّ في العمل الشّرف كلّ الشرف، حتى ولو كان عملاً صغيراً، لأنّ الإنسان الذي يكفّ ماء وجهه عن الناس، هو الذي يحافظ على كرامته وعزّته وشرفه. وفي الوقت الذي يخدم فيه العامل الحياة ويغنيها ويطوّرها، هناك واجب أخلاقي وإنسانيّ على أرباب العمل في حفظ حقوق العمال، وأدائها على أكمل وجه، لإعمار الحياة بكلّ أمانة وإخلاص وصدق، وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه. يخاطب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) المؤمنين، وينصحهم في مجال التّعاطي مع من يستأجرونهم لإنجاز أشغالهم قائلاً: «إنّ إخوانكم خَوَلكم (أي خدمكم وعبيدكم الذين يتخوّلون أموركم)، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان تحت يديه، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلّفوهم ما يغلبهم، فإن كلّفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم». وليس المطلوب فقط أن تعطي الأجير أجره وأن لا تنقص منه شيئاً، بل أن تبادر إلى تمكينه منه، فقد ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه، وأَعلِمه أجرَه وهو في عمله». حتى ورد عن الإمام الرضا (عليه السلام)، لما رأى بعض من يقومون بأعماله قد استأجروا أجيراً، فسألهم: هل عرّفتموه أجره؟ قالوا: لا، فعنفهم الإمام (عليه السلام)، لأنّك عندما تعرّف الأجير أجره وتعطيه زيادةً ولو بسيطةً، فإنّه يعتبرك محسناً إليه.

