75 % من الموازنة رواتب ومنحاً وإعانات

مال وأعمال

«أصلحوا الدعومات والرواتب ورشدوا الاعانات والمنح» قبل فوات الأوان، هكذا اطلقت مصادر تحذيرات من تفاقم الأوضاع، مع تراجع التصنيفات الائتمانية، نتيجة تراجع الايرادات وزيادة العجز لمستويات غير مسبوقة.

ولفتت المصادر الى ان اعادة النظر في الدعومات وترشيدها وضمان وصولها لمستحقيها بات مطلباً ملحاً في الآونة الأخيرة، خاصة وأن تلك المطالبات كررتها جهات دولية وتقارير محلية في اكثر من موضع.

وتساءلت المصادر باستغراب هل يعقل معاناة ميزانية الدولة من عجز مالي كبير يصل الى مستويات تتجاوز اكثر من 14 مليار دينار؟، في وقت تمثل فيه الرواتب والدعوم والمنح والاعانات اكثر من 75 في المئة من اجمالي المصروفات البالغة 21.5 ملياراً لتصل الى 16 ملياراً، مضيفة ان الأمر بحاجة لمراجعة شاملة في جميع الجوانب.

وقالت» هناك حاجة ملحة وضرورية للخروج من ازمة السيولة الخانقة، عبر تنفيذ حزمة الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي نادت بها المؤسسات ووكالات التصنيف الدولية وعلى رأسها البنك الدولي ومؤسسة «موديز» وغيرهما».

وقالت المصادر «يبدو ان فرض الضريبة الانتقائية والمضافة اصبح ملحاً، فلا يعقل تقديم الخدمات دون مقابل، وعلى الدولة ان تكون مقنعة للمستثمر المحلي والأجنبي في تقديم خدماتها سواء على مستوى البنية التحتية او الخدمات الفنية الأخرى المرتبطة بتسهيلات الحصول على الأراضي او التراخيص وغيرها من التسهيلات التي يحتاج المستثمر اليها للعمل داخل اي دولة».

وأضافت ان تناول الدواء وان كان مراً افضل ألف مرة من الانتظار حتى يتفاقم المرض وتتغلب التحديات على الآمال المعقودة في الانقاذ والاصلاح.

وقالت ان من بين الأمور الواجب التطرق اليها، مراجعة اداء شركات القطاع العام الذي شابه الكثير من الضعف والملاحظات الرقابية خلال السنوات الماضية على حساب القطاع الخاص الذي لا يجد مكاناً في واقع الاقتصاد ولا يتعدى دوره عن الأوراق المكتوبة دون افعال ملموسة.

واستدرك ان الاصلاحات التي طالما نادى بها المتخصصون والخبراء والوزراء على مدى السنوات الماضية بحاجة للتطبيق، كونها اصلاحات ضرورة لا اصلاحات اختيار وعلى رأسها:

? اصلاح التركيبة السكانية والتخلص من العمالة السائبة التي لا تضيف اي قيمة تذكر للناتج المحلي وتزاحم المواطنين والمقيمين على البنية التحتية والخدمات الأخرى دون مقابل.

? العمل على تشجيع خريجي الجامعات للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل الجيد لها وكذلك ربط تخصصاتهم التعليمية باحتياجات السوق الفعلية، خاصة وأن هناك ما يقارب من 430 ألف خريج جدد قادمين الى سوق العمل بنهاية 2035.

? تنويع مصادر الدخل الذي تنادي بها جميع حكومات الكويت منذ ستينيات القرن الماضي والذي لم ينتج عنه سوى مزيد من الاعتماد على المفرط على النفط في ايرادات الميزانية بأكثر من 90 في المئة في ميزانية 2020/2021، ما يعني وجود خلل فادح في آليات تنفيذ الخطط التنموية المتعاقبة.

? مراجعة القوانين والتشريعات المعرقلة لتحسين بيئة الأعمال، حيث يلاحظ وجود تضارب بين القوانين ذات الصلة في الشأن الاقتصادي.

? فك التشابك بين جهات الدولة في تنفيذ رؤيتها وخططها التنموية، فلا يعقل تحقيق انجاز ملموس في ظل وجود اكثر من 400 معوق بيروقراطي في تنفيذ خطة الدولة التنموية.

