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مال وأعمال

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كاثرين تاي ممثلة للتجارة الأميركية


أفادت وسائل اعلام اميركية، بأن الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، يعتزم تعيين كاثرين تاي، المحامية المتخصصة في قضايا التجارة الحرة والصين، في منصب ممثل التجارة الأميركي.
وهذه الأميركية المتحدرة من اصول آسيوية والتي تتحدث لغة الماندرين بطلاقة، عملت خصوصاً من 2007 الى 2014 في مكتب الممثل التجاري الأميركي، حيث دافعت عن الولايات المتحدة امام منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بخلافاتها مع الصين.
وأفاد موقع «بوليتيكو» بأن كاثرين تاي «لديها خبرة يمكن ان تساعد الولايات المتحدة على مواجهة بكين في قضايا مثل العمل القسري وحقوق الملكية الفكرية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على علاقة تجارية فعالة بين اكبر اقتصادين في العالم».


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