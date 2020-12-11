«موديز».. الإمارات الأقوى اقتصادياً

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«CNN» - منحت وكالة «موديز» حكومة الامارات العربية المتحدة تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، في اعلى تصنيف سيادي في المنطقة العربية، مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقريرها، ان «نقاط القوة الائتمانية لدولة الامارات، ترتبط بالقوة الائتمانية وبارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، فضلاً عن تمتع الدولة باستقرار داخلي وعلاقات دولية قوية وواسعة»، مضيفة ان الامارات اظهرت «ممارسات مؤسسية فعالة وقوية من خلال قيادة الاصلاحات وتنويع قاعدة ايراداتها».

وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للاقتصاد الاماراتي، قالت «موديز» ان التوقعات مستقرة، مع امكانات «الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط تماشياً مع جهود التنويع المستمرة». وعلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،نائب رئيس الدولة حاكم دبي في تغريدة على حسابه في «تويتر» على التصنيف الجديد، قائلاً: ان قوة بلاده الائتمانية «نابعة من استقرار داخلي.. وسياسات مالية رشيدة.. وعلاقات دولية قوية.. وتنوع اقتصادي راسخ.. انجاز نضيفه لـ2020 قبل نهايتها».

