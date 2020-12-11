نمر الصباح شارك في الاجتماع الـ 158 للمكتب التنفيذي لـ «أوابك»

مال وأعمال

شارك وكيل وزارة النفط الشيخ د. نمر فهد المالك الصباح في الاجتماع الـ 158 للمكتب التنفيذي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) والذي عقد أمس الخميس. وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، إن الشيخ د.نمر فهد المالك الصباح – ممثل دولة الكويت في المكتب التنفيذي لـ(أوابك) – شارك في الاجتماع إلى جانب أعضاء المكتب ممثلي الدول الأعضاء وذلك برئاسة دولة الجزائر – رئيس الدورة الحالية- الدكتور مجلد ميلود، وسوف يقوم المكتب بالإعداد والتحضير لجدول أعمال مجلس وزراء المنظمة. ويعتبر اجتماع المكتب التنفيذي تمهيداً للاجتماع الخامس بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، المقرر انعقاده في 13 ديسمبر 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي، والذي سيشارك فيه وزراء النفط والطاقة والبترول في الدول الأعضاء بالمنظمة. وناقش الاجتماع مجموعة من المواضيع ذات الصلة بمنظمة (أوابك) ومن أهمها مشروع ميزانية المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2021، ونشاطات الأمانة العامة لعام 2020، ومن ضمنها المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي عقدتها أو شاركت فيها، وكذلك ما قامت بإعداده من الدراسات الفنية والاقتصادية المتخصصة بصناعة النفط والغاز، بالإضافة إلى متابعة شؤون البيئة والمفاوضات المتعلقة بتطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

