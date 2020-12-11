«التجارة» أطلقت موقعاً إلكترونياً جديداً

مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اطلاق موقعها الالكتروني الجديد Www.moci.gov.kw، ليمكن المستفيدين من الوصول إلى الخدمات التي يتيحها والمعاملات التي تقدمها عبر الخدمات الالكترونية بأسهل طرق وسلاسة وذلك للمساهمة في رفع المؤشرات التنافسية في البلاد.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي، أن الموقع الجديد يحتوي على جميع بوابات الوزارة لخدمات الافراد والشركات بالاضافة الى دليل كامل عن اجراء وخدمات الوزارة سواء الالكترونية او الطريقة التقليدية.

وذلك لمواكبة التطور في البنية الخدماتية والالكترونية للوزارة، ويقدم الدليل كل المعاملات المقدمة ووصفها وطريقة اتمامها والوقت اللازم لإنجازها وهو ما من شأنه أن يقلل هامش الاجتهادات الشخصية على المراجعين، ومرجعاً مهماً للعملاء والمبادرين بالاضافة الى النشرات الاقتصادية والتقارير السنوية التي تهم الباحثين في الشأن الاقتصادي والتجاري فضلا على انه تم تخصيص عرض أسعار الاسواق في الموقع الجديد (اسعار السلع الانشائية _ اسعار الذهب _ اسعار السلع اليومية).

وذكرت «التجارة» أن الموقع الجديد ربط جميع بوابات الوزارة بجميع الخدمات، وخصص رمزاً الكترونياً مربعاً Qr لكل باب، فضلا عن تقديم لشكاوى العملاء من المستهلكين والشركات، وآخر لمركز الكويت للأعمال بالإضافة إلى اعادة تصميم خدمات التموين، فضلا عن باب يحتوي على كل القوانين والقرارات واللوائح، بما يسهل إجراءات المعاملات ومعرفة متطلباتها وتجهيزها.

