طرح لقاح «كوفيد- 19» أنقذ النفط من التراجعات

مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط، مدعومة بطرح لقاح مضاد لكوفيد-19 في بريطانيا والموافقة الوشيكة على لقاح في الولايات المتحدة مما قد يحفز انتعاشا في الطلب على الوقود، على الرغم من زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو ما يعادل 0.6 % إلى 45.77 دولاراً للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.5 % إلى 49.08 دولاراً للبرميل. ولم يطرأ على الأسعار تغير يذكر أثناء الليل.

وقال هووي لي الخبير الاقتصادي لدى بنك أو.سي.بي.سي في سنغافورة «السوق تتجاهل ما يبدو أنه شتاء صعب وتتطلع إلى صورة متفائلة في 2021».

وقد تبدأ عمليات التحصين قريبا ربما في غضون أيام في الولايات المتحدة، إذ تجتمع لجنة من المستشارين اليوم لمناقشة ما إذا كانت ستوصي إدارة الغذاء والدواء الأميركية بالتصريح بالاستخدام الطارئ للقاح تنتجه Pfizer وBioNTech.

وفوجئ المحللون بأن السوق تجاهلت زيادة كبيرة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية وفقا لبيانات حكومية نشرت أمس الأربعاء، وهو ما يرجع إلى حد كبير لانخفاض الصادرات الأميركية لأدنى مستوياتها منذ 2018.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام زادت 15.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من ديسمبر، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 1.4 مليون برميل.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بواقع 110 آلاف برميل يوميا إلى 5.78 ملايين برميل يوميا.

