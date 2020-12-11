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25.6 % ارتفاعاً في الصادرات غير النفطية


قالت وزارة التجارة والصناعة إن قيمة شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية ارتفعت بنسبة 25.6 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.
وأوضحت (التجارة) في بيان صحافي، أن عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية للصادرات للدول العربية والأجنبية بلغت 1226 شهادة بقيمة 15.1 مليون دينار خلال نوفمبر الماضي، مقابل 1118 شهادات بقيمة مليون دينار في نفس الشهر من العام الماضي. وأضافت إن عدد الشهادات للصادرات الكويتية إلى الدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 301 شهادة بقيمة 3.75 ملايين دينار مقابل 75 شهادة بقيمة 3.1 ملايين دينار إلى الدول الأجنبية. وذكرت إن عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 850 شهادة بقيمة 8.2 ملايين دينار في نوفمبر الماضي.


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