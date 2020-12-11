«المتحد»: 20 فائزاً في سحب «الحصاد»

مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد أخيراً بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والحاصل على «جائزة أفضل برنامج ادخار فى الكويت للعام 2019» من مجلة بانكر ميدل إيست المرموقة، وذلك نظرا للعديد من المميزات التي ينفرد بها، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد عن 800 جائزة سنويا واستطاع أن يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ.

وأسفر السحب عن حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل منهم وهم: قماشة على العبدالله، وجمال سعد الشمري، وقابل عبدالله العنزي، وعبدالرحمن عبدالفتاح بسيوني، وعلى جاسم الخرافي، ومساعد رحيل العنزي، وهدى فهد المضف، ووفاء حلمي الصعيدي، ونايف ندا النومس، وموسى علي المتروك، وفيصل يعقوب الغريب، وسارة راشد الدخيم، وبداح فهيد الحجرف، وسعود عبدالعزيز العبود، وخالد علي العتيبي، ونائل سليمان حمادة، ولينا صبحي مراد، سعد قبلان العازمي، وحسن علي الزنكي، وحمد ناصر حميدان.

والجدير بالذكر، أن سحوبات الحصاد تتضمن العديد من الجوائز التي من بينها جائزة قيمتها 100 ألف دينار في كل من العيدين. وتبقى الجائزة الربع سنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار أهم ما يطمح إليه العملاء لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم. كل ذلك مع وجود سحب شهري على جائزة بقيمة 100 ألف دينار ، بالإضافة إلى 20 جائزة أسبوعية بقيمة ألف دينار لكل رابح. إضافة إلى ذلك، لأول مرة في الكويت، تم تقديم «سحب الأفضلية» الربع سنوي بقيمة 25 ألف دينار حصريا للعملاء الذين لم يفوزوا بأي من جوائز الحصاد الإسلامي خلال السنوات الخمس الأخيرة بشرط مرور عام على فتح حساباتهم وتتيح كل 50 دينارا في حساب العملاء ضمن هذه الفئة فرصة واحدة للمشاركة في السحب.

