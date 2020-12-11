البورصة خضراء مع عودة النشاط على الأسهم الشعبية

مال وأعمال

تنفست البورصة صعداء بعد جلستين من الضغوط البيعية على الاسهم المتوسطة والقيادية الشعبية لتحقق مكاسب تقدر بنحو 64 مليون دينار لتبلغ القيمة السوقية 32?318 مليار دينار وذلك مع انتعاش والنشاط غير الطبيعي الذي شهدته البورصة خلال جلسة الامس والتي ارتفعت خلالها الكثير من الاسهم من خلال تبادل الاسعار في السوق الاول.

واضاف محللون ان الضغوط خفت امس خلال جلسة الامس على الاسهم مع سعي الكثير من المضاربين الى الاستفادة من المستويات السعرية للاسهم بالتزامن مع ارتفاع البورصات العالمية مع بدء عمليات اعطاء اللقاح لفيروس كورونا والتي اعطت بارقة امل بان القادم سيكون اخضر.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها امس على ارتفاع مؤشر السوق العام 10?8 نقاط ليبلغ مستوى 5559?90 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?20 في المئة وتم تداول كمية أسهم بلغت 208?68 ملايين سهم بتراجع 19% مقابل 257.7 مليون سهم بجلسة الأربعاء، كما تقلصت سيولة البورصة بنسبة 13.3% لتصل الى 36.85 مليون دينار مقابل 42.51 مليون دينار، وتم تنفيذ هذه الصفقات عبر 9439 صفقة نقدية.

ارتفع المؤشر العام 0.20%، وصعد «رئيسي 50» بنسبة 0.55%، وسجل المؤشر الرئيسي نمواً قدره 0.93%، بينما خالف السوق الأول الاتجاه وتراجع عند الاقفال 0.06%.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 41?3 نقطة ليبلغ مستوى 4497?72 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?93 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 150?5 مليون سهم تمت عبر 4807 صفقات نقدية بقيمة 13?17 مليون دينار (نحو 44?77 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 3?7 نقاط ليبلغ مستوى 6097?90 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?06 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 58?12 مليون سهم تمت عبر 4632 صفقة بقيمة 23?6 مليون دينار (نحو 80?24 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 25?07 نقطة ليبلغ مستوى 4618?18 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?55 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 123?6 مليون سهم تمت عبر 3579 صفقة نقدية بقيمة 11?8 مليون دينار (نحو 40?12 مليون دولار).

وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً بصدارة الخدمات المالية بنمو نسبته 2.04%، فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى يتصدرها البنوك بانخفاض معدله 0.11%.

وجاء سهم «بريق القابضة» على رأس القائمة الخضراء - لليوم الثالث على التوالي - بنمو نسبته 28.21%، بينما تصدر سهم «فنادق» القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 4.92%.

وحقق سهم «الكويت الوطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 4.82 ملايين دينار مرتفعاً بنسبة 0.24%، فيما تصدر سهم «أرزان» نشاط الكميات بتداول 40.74 مليون سهم مرتفعاً بنحو 0.17%.

