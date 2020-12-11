101 مليون دينار مكاسب أسبوعية للمؤشرات

مال وأعمال

سيطر التباين على بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مع ترقيتها ضمن مؤشرات «MSCI» للأسواق الناشئة، لترتفع القيمة السوقية للبورصة في نهاية الأسبوع بنحو 101 مليون دينار وبنسبة 0.3 في المئة، لتصل الى مستوى 32.318 مليار دينار في اقفال أمس، بعد أن كانت 32.217 مليار دينار في اقفال الخميس 2 ديسمبر.

في المقابل تراجعت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 101 مليون دينار وبنسبة 0.4 في المئة من 23.971 مليار دينار الى 23.87 مليار دينار، وارتفعت القيمة الرأسمالية للسوق الرئيسي بنسبة 2.4 في المئة وبقيمة 201 مليون دينار لترتفع من 8.246 مليارات دينار الى 8.447 مليارات دينار.

وتباينت مؤشرات البورصة في نهاية الأسبوع، ليرتفع المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع بنحو 0.3 في المئة من 5542.6 نقطة الى 5559.9 نقطة بزيادة بلغت 17 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة بلغت 0.42 في المئة وبـ 25.7 نقطة من 6123.67 نقطة في اقفالات الخميس 2 ديسمبر الى 6097.9 نقطة في اقفالات أمس.

في المقابل ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.4 في المئة وبـ 107 نقاط من 4390.5 نقطة الى 4497.72 نقطة، وارتفع مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 2.7 في المئة وبـ 122.3 نقطة من 4390.5 نقطة الى 4618.8 نقطة.

وحققت سيولة البورصة انخفاضاً كبيراً خلال الأسبوع بنسبة 85 في المئة من 1.243 مليار دينار الى 185.1 مليون دينار، كما هبطت أحجام التداولات بنسبة 54.1 في المئة من 2.363 مليار سهم الى 1.08 مليار سهم، وتراجعت الصفقات بنسبة 39 في المئة من 78.78 ألف صفقة الى 48.02 ألف صفقة.

