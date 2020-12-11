«يونيكاب» رفعت حصتها في «إسكان العُمانية» إلى 55 %

مال وأعمال

أعلنت شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل اتمام صفقة شراء شركة تابعة لحصة اضافية في شركة زميلة بنسبة 17.23%، لترتفع حصة المجموعة في الشركة الزميلة الى 54.94 %. وقالت «يونيكاب» في بيان للبورصة ان شركة اسكان للتجارة العامة والمقاولات (تابعة للمجموعة بنسبة 100 %) اشترت الحصة الاضافية في شركة اسكان العُمانية للاستثمار (زميلة) بقيمة 1.507 مليون دينار (4.95 ملايين دولار). وأوضحت «يونيكاب» أن عملية الشراء ستؤثر على البيانات المالية المُجموعة للشركة، حيث سيُعاد تصنيف شركة «اسكان العُمانية» من شركة زميلة الى شركة تابعة بعد أن اقتربت حصة الملكية من 55%. وبينت أن الأثر المالي للصفقة سوف يظهر بعد التدقيق ضمن البيانات المالية المُجمعة للشركة كما في 31 ديسمبر 2020.