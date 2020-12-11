الاقتصاد العالمي على أعتاب أفضل نمو في 40 عاماً

مال وأعمال

مع اقتراب انقشاع غيوم «كورونا» وسط اعلانات متتالية عن لقاحات عالية الفاعلية للقضاء على الفيروس، يتأهب الاقتصاد العالمي لتسجيل أفضل وتيرة نمو سنوية خلال العام المقبل منذ العام 1979 أي نحو 40 عاما مع توقعات بنمو مطرد لكل قطاعات الاقتصاد التي نالت منها الجائحة، بحسب مذكرة بحثية حديثة صادرة عن أوكسفورد ايكونوميكس. وقالت المذكرة التي اطلعت «العربية. نت» على نسخة منها «بدعم من لقاحات «كوفيد- 19»، نعتقد أن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل ستكون هي الأسرع على مدار الأربعين عاماً الماضية، ولكن الأمر لن يبدو كطفرة كبيرة في النمو، اذ سيكون النمو متفاوتا وتحدده عوامل مختلفة». وترى الشركة البحثية أن النمو العام المقبل سيمتاز بثلاثة ملامح رئيسية، أولها حسابات الفائزين والخاسرين في معركة الحصول على اللقاح. وقالت المذكرة «نتوقع تخفيفا متتاليا للاجراءات الاحترازية والقيود في الأسواق المتقدمة بحلول مارس أو أبريل المقبل ما سيتسبب في قفزة باقتصادات تلك البلدان بحلول منتصف العام المقبل، فيما ستكون عملية توزيع اللقاح في الأسواق الناشئة أبطأ من نظيرتها في الأسواق المتقدمة ولكن بعد الأسواق على وجه التحديد ستستفيد من انتعاش الاقتصاد في البلدان المتقدمة».

ولا تتوقع أوكسفورد ايكونوميكس أن يتسبب توزيع اللقاح في انعاش قطاعي السفر والسياحة على نحو هائل وان كانت تلك القطاعات ستشهد تعافيا من آثار الجائحة ولكن يبقى تعافي السفر والتنقل لمسافات طويلة أبطأ من وتيرة تعافي السفر الداخلي.

