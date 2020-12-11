تريليون دولار زيادة في ثروات مليارديرات أميركا

مال وأعمال

أظهرت دراسة نشرت أمس أن ثروات أصحاب المليارات في الولايات المتحدة زادت أكثر من تريليون دولار منذ بداية جائحة كوفيد-19، ما يثير جدلا حول فرض ضرائب أكبر على الأغنياء.

وكشف معهد الدراسات السياسية وأميركيين من أجل العدالة الضريبية أنّ مجموعة ثروات اصحاب المليارات البالغ عددهم 651 مليارديرا في الولايات المتحدة، ارتفعت من 2,95 تريليون دولار في 18 مارس الى 4,01 تريليونات دولار. وقال المدير التنفيذي للمعهد فرانك كليمنتي «لم تشهد الولايات المتحدة من قبل مثل هذا التراكم للثروة في أيدي قلة من الناس»، مشيرا الى أن قيمة الأرباح تتجاوز حزمة انعاش الاقتصاد الأميركي التي ينظر فيها الكونغرس.

وأضاف انّ «أرباحهم من جراء الوباء هائلة لدرجة أن أصحاب المليارات الأميركيين يمكنهم دفع فاتورة قرار انعاش كبير مرتبط بكوفيد من دون أن يخسروا سنتًا من قيم ثرواتهم قبل انتشار فيروس» كورونا المستجد.

