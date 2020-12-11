مصر طرحت أذون خزانة بـ 19 مليار جنيه

مال وأعمال

طرح البنك المركزي المصري، أمس، أذون خزانة جديدة بقيمة 19 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وقال المركزي المصري في بيان له اليوم، ان قيمة الطرح الأول تبلغ 7.5 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 11.5 مليار جنيه لأجل 357 يوماً. وتستدين الحكومة المصرية، من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له. وأعلنت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي. وكانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.