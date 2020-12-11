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صدر للكاتب والباحث الكويتي الدكتور حيدر حسن الجمعة كتاب جديد بعنوان «شاهدة على التاريخ النبوي أم المؤمنين السيدة أم سلمة» رضوان الله عليها، والذي يعد اضافة جديدة لسلسلة الكتب التاريخية الاسلامية التي أصدرها الباحث وكان أولها أطفال الطف (شمعة في طريق النور) عام 2009، ويعتبر الكتاب اثراء للمكتبة العربية والاسلامية بما يحتويه من معلومات تاريخية واسلامية قيمة ومهمة عن حياة أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضوان الله عليها.

جاء الكتاب مقسماً الى فصلين تتقدمهما مقدمة أشار الكاتب فيها الى بعض من صفات أم سلمة حيث قال: «لقد كانت أم سلمة هند بنت أبي أمية من الصنف الثاني المنتظر قضاء الله وقدره لأنها تحملت من صنوف العذاب أقساها، ومن الشدائد أعنفها، هجرة وتشرداً فما لانت عزيمتها وما ضعفت وما استسلمت أبدا لطغيان أو ظلم. كانت العقيدة عندها أغلى وأشرف من المال والبنين».

أما الفصل الأول من الكتاب فقد ضم قسمين، قدم المؤلف في القسم الأول تعريفاً شاملاً ووافياً عن أم سلمة (من هي أم سلمة) وتحدث عن اسلامها ثم هجرتها، وانتقل في القسم الثاني من الفصل الأول للحديث عن أم سلمة الزوجة المثالية، وتناول زواجها من النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ثم مرافقتها للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في الغزوات.

وفي الفصل الثاني تطرق الكاتب الى حياة أم سلمة كشاهدة على التاريخ النبوي، وتحدث في القسم الأول منه عن المواقف الجليلة لأم سلمة بعد وفاة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، لينتقل بعد ذلك الى القسم الثاني والذي حمل عنواناً رئيسا «أم سلمة والأحاديث النبوية»، وضم عدة عناوين فرعية (أم سلمة ورواياتها للاحاديث النبوية، ام المؤمنين أم سلمة وموقعة كربلاء والإمام الحسين عليه السلام، من فضائل أم سلمة رضي الله عنها، وفاتها). كما قدم المؤلف في الختام خلاصة كتابه بعدة صفحات أكد فيها على أن التاريخ يشهد بالأثر البالغ للصحابيات الجليلات في نصرة الدعوة الاسلامية في مهدها. كما ذكر العديد من الصفات الخاصة بأم المؤمنين أم سلمة (رضي الله عنها) ومنها: رجاحة العقل، صاحبة الحكمة والمشورة، من سيدات بيت النبوة، صاحبة الهجرتين، أول امرأة خرجت مهاجرة الى الحبشة، أم سلمة مستشارة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

