«مطبلون بلا حدود».. للكاتب مبارك الشعلان

علم ومعرفة

أصدر الكاتب والاعلامي مبارك الشعلان كتاباً بعنوان «مطبلون بلا حدود» ويصنف الاصدار انه من الادب الساخر وقد اهدى الكاتب هذا الاصدار الى قدامى المحاربين حسب وصفه وهم كل من الكاتب محمد مساعد الصالح وفؤاد الهاشم وغازي القصيبي وخالد القشطيني ومحمود السعدني وجهاد الخازن وهم الذين وصفهم في اهدائه بـ «رفاق رحلة الكتابة الساخرة الذين غيروا المعادلة في الزمن الجميل فأصبحت الناس تقرأ الجريدة من الصفحة الاخيرة».

وقد طالب الشعلان في كتابه بان تكون هناك منظمة حسب تعليقه الساخر تسمى «مطبلون بلا حدود» اسوة بالمنظمات الاخرى والذي سيعزز طلبهم مستقبلا بتوسيع دائرة نشاطهم عربيا وعالميا خاصة في زمن العولمة اسوة ببقية المنطمات النبيلة بعد ان الغيت كل الحدود بين ابناء المهنة الواحدة.

كما شارك الكاتب القدير صلاح الساير في كتابة المقدمة حيث وصف الشعلان بانه كاتب يختار مفرداته بدقة ويسطرها برشاقة لافتة كما تهفهف عباراته الرقيقة كالفراشة في بساتين الورد غير ان المعاني التي تنطوي عليها تلك العبارات قوية كالنسور الكواسر.. وانه كاتب يعمل لصالح الحب والجمال ولاينفك يحرض القارئ بلا هوادة على التمسك باهداب المحبة ويحثهم على اكتشاف الجمال في هذه الحياة،

يذكر ان كتاب «مطبلون بلا حدود» من اصدارات دار الفراشة للنشر والتوزيع التي ستوزعها في الكويت وخارج الكويت وسيتوافر الكتاب في مكتبة رواق ايضا.

