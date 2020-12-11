«كتارا للرواية العربية» تستضيف كُتاباً سودانيين

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استضافت مكتبة كتارا للرواية العربية كتاباً سودانيين، ضمن فعالية ضيف المكتبة، أمسية السبت الموافق الخامس من ديسمبر الحالي، حضرها عدد كبير من الروائيين والنقاد السودانيين المقيمين بدولة قطر، وناقشوا تجربتهم في الكتابة تحت ظلال الدوحة الوريفة.

وكانت جائزة كتارا للرواية العربية قد اختارت الأديب السوداني الطيب صالح شخصية العام في الدورة الثالثة للجائزة 2017، وأقامت معرضًا فنيًا خاصًا لعبقري الرواية العربية كما يحلو للنقاد تسميته، احتوى على 45 لوحة فنية تعبيرية وتعريفية بالطيب الصالح طوال مسيرته الابداعية، والتي توجت باختيار روايته «موسم الهجرة الى الشمال» ضمن أفضل 100 رواية في العالم، ومكث الطيب صالح في الدوحة مدة ست سنوات من 1974 إلى 1980، ونشر قصة بعنوان: «يوم مبارك على شاطئ أم باب» ضمن كتاب «مختارات من القصص القصيرة في 18 بلدا عربيا» وسبق أن فاز ثلاثة روائيين سودانيين بجائزة كتارا للرواية العربية.

