زينب شعبان: الرسم يجب أن يكون خارج نطاق المدارس والأساليب

علم ومعرفة

تعتقد المهندسة المعمارية والفنانة التشكيلية العراقية زينب شعبان، أن فن الرسم يجب أن يكون خارج نطاق المدارس والاساليب لكي يكون حر التعبير والتكوين.

وتقول شعبان التي شاركت في العديد من المعارض التي أقيمت في دول العالم، في حوار موسع مع «النهار»، ان «الرسم هو جزء صغير جدا لطموحاتي فاحب ان ابعث عن طريق لوحاتي رسائل حب وجمال وتفاؤل للعالم اجمع وابعث هذه الروح الى كل متلقٍ يرى او يقتني لوحاتي»، مشيراً الى أن «موضوع المرأة وتحدياتها وتضحياتها لها وطئ كبير على رسوماتي كوني امراه بالدرجة الاولى وخير ما يمثل المرأة واحاسيسها وتطلعاتها وامالها والامور التي تضايقها وايضا موضوع العمارة له تأثير كبير جدا على لوحاتي».. اليكم تفاصيل الحوار.

من زينب شعبان؟

انا فنانة تشكيلية ومهندسة معمارية عراقية وبغدادية المنبع والاصل وافتخر جدا بهويتي لانها اساس تكويني ومنشأي وكياني حيث له الاثر الكبير في تكوين من انا، للجمال والفن والعمارة اثر بالغ في حياتي في كل شيء اقوم به هو عبارة عن فن وجمال وتكوين سواء له جذور معمارية او ابداعية.

متى بدأت موهبتك بالرسم؟

منذ الصغر كنت اعشق الرسم وارسم اي شيء يأتي ببالي ومخيلتي وامامي وكنت متفوقة به وكان لوالدي اثر كبير في تنمية هذه الموهبة وموهبة رقص البالية والعزف على البيانو فالثلاثة شهدوا تطويراً كبيراً في شخصيتي وتكويني الا أن بالمراهقة وسنين النضج بقي البيانو والرسم صديقين حميمين لي حتى هذا اليوم.

من الشخص الذي شجعك في هذا المجال؟

كان لوالدي المهندس الاستشاري ورجل الاعمال والصناعي الدكتور حكمت شعبان تأثير كبير في تطوير مواهبي وتشجيعي مع والدتي الحبيبة حيث نشأت في بيت يعشق الفن ويقدره ويحترمه ويقتني لوحات الرواد وحتى اليوم هم مصدر الهامي وتشجيعي واستمد كل قوتي وطاقتي للاستمرار بالرسم والفن بشكل عام.

كيف وجدتي الرسم؟

بالحقيقة الرسم هو الذي وجدني لانني انسانة جدا حساسة للأشياء وتحسسي جعلني متيقظة منذ صغري لأصغر الأشياء التي حولي من طبيعة وناس ومحيط خارجي وخيالية وهذا الخيال جعلني ابدع بالقلم والالوان وارسم وعندما كبرت وحان وقت اختبار مهنتي لم اجد نفسي الا أنني اخترت الهندسة المعمارية وكنت من الاوائل في قسم العمارة جامعة بغداد وتخرجت بامتياز خامسة على القسم واولى على البنات من 82 طالباً معمارياً ومشاريعي كانت جميعها متميزة ويحتفظ بها القسم، وطبعا العمارة اضافت إليَّ قيمة ثمينة من ناحية الفن والجمال والابداع والخلق وكنت موهوبة بالرسم والمشاريع إذ كانت آنذاك ترسم باليد وليس بالحاسوب فكنت مبدعة باخراج المشاريع بصورة بهية جميلة بالالوان والاضافة الى الابداع بالتصميم الذي كان هو الاساس.

ما طقوسك وانت ترسمين؟

طبعا كل فنان له طقوسه الخاصة بالرسم بالنسبة لي يجب ان اكون جدا مرتاحة نفسياً والجو العام هادئ ومليء بالحب في داخل مرسمي ومنظم وليس كالبعض يفضله مبعثراً، بالنسبة لي الموسيقى اهم عنصر يجب ان يكون موجوداً بالمرسم ليلهمني الافكار والخيال وكثير من الاوقات اغرق في عالمي لساعات وليالٍ بدون الاحساس بالوقت والزمان وهذا ما احبه كثيرا ان اكون بعيدة عن العالم الحالي الذي اعيش فيه ليمكنني من الالهام.

عن أي شيء تتحدث معظم رسوماتك؟

طبعا كل زمن ومكان له اثر في لوحاتي والامور الحياتية والعالمية لها تأثير ايضاً ولهذا معظم لوحاتي تتطرق لعدة مواضيع ولكن اجمالاً موضوع المرأة وتحدياتها وتضحياتها لها وطئ كبير على رسوماتي كوني امرأة بالدرجة الاولى وخير ما يمثل المرأة واحاسيسها وتطلعاتها وامالها والامور التي تضايقها وايضا موضوع العمارة له تأثير كبير جدا على لوحاتي بالاضافة الى بصمة في جميع اللوحات طابع معين يميزني عن قريباتي في هذا المجال ولهذا لوحات زينب شعبان ممكن ان تميزها من الاف اللوحات وهذا ما احببت ان تثابر به منذ فترة طويلة ان يكون فني لا يشبه احداً ويكون مواكباً لعصرنا هذا فمعظمها يكون بأسلوب تجريبي تعبيري سريالي وتراثي اربعة اساليب في لوحة واحدة ممكن في بعض الاحيان والجميل ان المتلقي ممكن ان يكون فكرة معينة في لوحتي تختلف عن نظرتي وتفكيري.

ما طموحاتك في مجال الرسم؟

بالنسبة لي الرسم هو جزء صغير جدا لطموحاتي فاحب ان ابعث عن طريق لوحاتي رسائل حب وجمال وتفاؤل للعالم اجمع وابعث هذه الروح الى كل متلقٍ يرى او يقتني لوحاتي واتمنى ان تصل هذه الصورة الى كل انسان يحتاج الى كتف يستند عليه او يد تمتد له بكل حب فلوحاتي هي الكتف والحب واليد الممدودة التي تساعد في استمرار الحياة.

هل سبق لكِ المشاركة في معارض خاصة؟ ماهي واين اقيمت؟

لقد شاركت لمدة 20 عاماً بالعديد من المعارض المحلية والعربية والعالمية منها معارض شخصية ومعارض جماعية وكانت فرصاً جميعها ناجحة وموفقة واستمديت منها واستفدت كثيرا وزادت من خبرتي في هذا المجال والحمد لله، فانا حاليا اسكن في مدينة مونتريال الفرنسية في كندا بعدما عشت فيها 20 عاما وقبلها في مدينة لندن عاصمة انكلترا وعمان وقبلها طبعا بغداد ومن خلال سكني هناك وتنقلي أقمت في كل مدينة عدة معارض شخصية وجماعية وفي السنين الماضية اقمت عدة معارض في مدينة نيويورك الاميركية وعاصمة واشنطن وكل من هذه المعارض كان لها وطئ كبير وتميز وشاركت العام الماضي في معرض نيويورك الدولي الذي شارك فيه أكثر من ألف فنان وحضره 35 ألف مشاهد وقبلها بعدة سنين معرض نيويوركي احتكر اعمالي لمدة عام ونصف العام لتعرض في الكاليري الخاص بهم.

ما مشاريعك في هذا المجال؟

طبعا لكل فنان امنية ان تكون اعماله في كل بيت او مكتب او معرض او صالة، وانا احب ان تكون اعمالي محبوبة للجميع ومقتناة من قبل ناس تعشق الفن وتقدره اكثر من ان تكون اللوحات تجارية لغرض الانتشار وجني الاموال لان بنظري الفن لا يقدر بالاموال بقدر ما يقدر بالاحساس بالعشق وحب العمل وهذا هو الاهم كان لي هذا العام مشاركة افتراضية مع عدة فنانين عراقيين وعرب وايطاليين في مدينة روما للظروف الحالية لجائحة كورونا التي لم اتمكن من ان أعرض في كاليري متفق عليه من العام الماضي فقبلت ان اعرض واشارك في معرض افتراضي اسمه امل مع هذه المجموعة المكونة من 170 فناناً عربياً وايطالياً في روما.

الى اي مدرسة تنتمين؟

لا استطيع ان اقول انني انتمي الى مدرسة معينة فالفن باعتقادي يجب ان يكون خارج نطاق المدارس والاساليب لكي يكون حر التعبير والتكوين فترى لوحاتي ورسوماتي بأسلوب تجريدي تعبيري سريالي تراثي في بعض الاحيان في جميع اللوحات لانني عندما اخلق بأسلوب حر بحت ممكن ان يعطي اكثر من مدرسة محددة لانني لا اؤمن بحدود او مدارس.

هل توجد اوقات محددة للرسم فيها؟ ولماذا؟ واي الالوان المقربة لك؟

لا يوجد وقت معين لي عندما تأتي فكرة ما في ذهني فممكن ان ارسم في وضح النهار او اسهر لساعات طويلة بالليل لان ببساطة عندما يأتي الالهام فهو لا وقت له ولا حدود.

كما احب الالوان الزاهية بشكل كبير لانها ببساطة تبعث الامل والتفاؤل والجمال ولهذا الواني جدا جريئة وانا معروفة في هذا الشأن ولون التركواز واللون الترابي هما اللونان المقربان ليس فقط في لوحاتي وانما في اثاث بيتي وملابسي لانني استنبطت هذين اللونين من البابليين الذين كانوا يستعملونهما في ابنيتهم وحليهم ومجوهراتهم واتصور اللون السماوي الالهي والذي يبعد الحسد والشر وهو لون السماء والبحر.

هل رسمتي لوحة تمثلك؟ وما موضوعها؟

نعم رسمت عدة لوحات تمثل اما شخصي او الاحاسيس التي ممكن ان احس بها او اؤمن بها وهي من ضمن موضوع المرأة الذي مثلته بسلسلة من اللوحات التي اسميتها ما وراء الجسد وكان لي معرض خاص في هذه اللوحات ومعها منحوتة ايضا والفكرة كانت مستنبطة من شعر نزار قباني (الحب لا يحدده جغرافيا جسد المرأة).

