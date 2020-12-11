«التحالف»: توافق على تشكيل حكومة يمنية من 24 وزيراً

عربيات ودوليات

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، امس استيفاء الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع «اتفاق الرياض» باليمن موضحا أيضا استيفاء الخطط العسكرية والأمنية لتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق.كما أكد التحالف توافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيرا، مشيرا إلى أن الإعلان عن الحكومة اليمنية سيتم فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع.وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية صرح مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأنه تم استكمال جميع الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ «اتفاق الرياض» حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد 24 وزيراً.

