تحذير عالمي: 70 دولة خارج سوق اللقاحات!

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: حذرت الأمم المتحدة من أن «قومية اللقاح» تتحرك بأقصى سرعة ما يترك الفقراء في جميع أنحاء العالم خارج الاستعدادات للتطعيم ضد فيروس كورونا فيما خلصت دراسة نشرها موقع «بيزنس إنسايدر» الأميركي إلى أن شخصاً واحداً من كل 10 أشخاص سيحصل على اللقاح في حوالي 70 دولة، مؤكدة أن الدول الغنية قد «احتكرت» اللقاحات مسبقاً.

وبحسب الموقع فقد قدر تحالف «لقاح الشعب» وهو شبكة مكونة من جمعيات خيرية مثل منظمة «العفو» الدولية وأوكسفام» أن ما يقارب 70 دولة ستكون قادرة على تطعيم واحد فقط من كل 10 أشخاص من مواطنيها في العام المقبل إن لم تحصل على المساعدة. كما أشارت الدراسة إلى أن مجموعة من أغنى دول العالم لديها ما يكفي لتطعيم جميع سكانها زهاء 3 مرات.

كذلك افترضت تلك الإحصائية أن جميع اللقاحات قيد التجارب السريرية حاليا ستتم الموافقة عليها للاستخدام، مشيرة إلى أن وسط حالة من عدم اليقين في وقت سابق من هذا العام حجزت دول مثل الولايات المتحدة مئات الملايين من جرعات اللقاح من العديد من الشركات المصنعة كخطوة استباقية. ووفق الدراسة، فإن الدول الغنية متهمة بـ»تكديس» لقاحات كورونا، مما يترك الدول الفقيرة في خطر مواجهة تفشي المرض لسنوات.

بدوره، اعتبر ستيفن كوكبيرن رئيس قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة «العفو» الدولية تلك الاستراتيجية بأنها «احتكار»، وأضاف في بيان صحافي أن احتكار اللقاحات يقوض نشاط الجهود العالمية لضمان حماية الجميع في كل مكان من «كوفيد 19». وتابع أن الدول الغنية لديها التزامات واضحة في مجال حقوق الإنسان، ليس فقط بالامتناع عن الأعمال التي قد تضر بالحصول على اللقاحات في أماكن أخرى، ولكن أيضا للتعاون وتقديم المساعدة للدول التي تحتاج إليه، بحسب تعبيره.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد جدد دعوته إلى التعامل مع اللقاحات باعتبارها «منفعة عامة عالمية» ومتاحة للجميع، في كل مكان على كوكب الأرض، وخاصة في إفريقيا. ودعا للحصول على 4.2 مليار دولار في الشهرين المقبلين لمشروع «كوفاكس» التابع لمنظمة الصحة العالمية، وهو مشروع طموح لشراء لقاحات فيروس كورونا وتقديمها لأفقر الناس في العالم.

وبعد اجتماع عن بعد للأمم المتحدة مع الاتحاد الإفريقي، قال غوتيريش في مؤتمر صحافي إن تمويل «كوفاكس» هو الطريقة الوحيدة لضمان توفير اللقاحات في إفريقيا ومناطق نامية أخرى.

بدوره، اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بشأن «كوفيد-19» أن الضوء في نهاية النفق يزداد سطوعاً بشكل مطرد لإنهاء الوباء. إلا أنه أضاف أن اللقاحات يجب أن تُشارك بالتساوي باعتبارها منفعة عامة عالمية، وليس كسلع خاصة تزيد من عدم المساواة وتصبح سببًا آخر لتخلف بعض الناس عن الركب.

